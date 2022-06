Escándalo en Colombia: Influencer agredió a su esposa, filtran video y ella lo perdonó

El influencer colombiano Carlos Feria está en el ojo del huracán por un video filtrado donde se ve cómo maltrata a su esposa.

Todo habría ocurrido en la residencia de la pareja cuando Feria empujó hasta el suelo a su esposa Adriana Latina, mientras su pequeña hija veía todo.

Inmediatamente las redes sociales se indignaron luego de que el video se hiciese viral y criticaron al influencer por su abusiva actitud.

Una de las versiones que se maneja es que la misma Adriana habría publicado el video en su cuenta de TikTok, pero que lo borró posteriormente.

Después ella misma explicó que el video se filtró de su celular que le habrían robado hace días atrás.

EL VIDEO

EL PRONUNCIAMIENTO DEL INFLUENCER

En medio del revuelo el influencer Carlos Feria salió a las redes junto a su esposa y se pronunció sobre el video; causando más indignación por tratar de justificar la violencia alegando que eso "pasa todos los días en Colombia".

“Pido disculpas a todas las personas que vieron ese video, a todas las mujeres, no hay excusa para justificar este comportamiento, aclarar que esto no es un tema de marketing, nuevamente les pido disculpas, aquí hablo desde mi corazón sin decir algo que no sea verdad”, escribió el influencer, junto a un video de 15 minutos.

En medio del video fue que dijo: “Nosotros no somos la única pareja que pasa por esto, solamente porque somos personajes públicos y esto se vuelve viral y ustedes lo ven tan mal, porque somos personajes públicos, pero esto pasa todos los días, hay maltratos, hay peleas muy fuertes entre parejas”

“Los dos estamos juntos, vamos a estar juntos, porque nos casamos porque nos amamos, no porque nos tocó. Llevamos cinco años de relación [...] nosotros seguimos juntos, con nuestra hija, esto es un hogar, no es un cuento de fantasías, esta es la vida real y esto pasa en la vida real”, finalizó el influencer.

ELLA... LO PERDONÓ

La víctima Adriana Latina también se pronunció sobre el video y el maltrato que sufrió de parte de su esposo, aunque lo que dijo no era lo que se esperaba.

“Él sabe que fue un error; yo decía el día que a mi un hombre me toque me pierde para siempre, y eso era lo que iba a hacer, pero me pidió perdón de corazón y yo he visto como Dios ha hecho una obra en él”, comentó sobre el influencer.

Sin embargo en sus redes ya había comentado que, aunque la situación del video es real, su esposo "no es un hombre agresivo", pues, según ella, "luego de lo que sucedió en el video, no ha vuelto a pasar algo parecido".

"El perdón no justifica lo que está mal! ¡No estoy normalizando las cosas! Pero creo en lo que Dios puede hacer en una persona cuando la busca de todo corazón” escribió la tiktoker en sus redes sociales.