Escándalo en La Casa de los Famosos México: Denuncian que un participante abusó sexualmente de Nicola Porcella

Un escándalo estalló en el programa «La Casa de los Famosos: México», luego que denunciaran que Sergio Mayer, uno de los integrantes, abusó sexualmente de Nicola Porcella, todo por una broma que llevó muy lejos.

En complot con Wendy Guevara, se ve cómo Mayer y ella someten a Porcella en el piso y le jalan la ropa interior, ignorando sus negativas y súplicas para que se detuvieran.

Pero el criticable momento no quedó allí. Poncho de Nigris también se unió a la agresión, colocando a Porcella boca abajo. Luego empezó a propinarle nalgadas mientras le untaba crema en el trasero.

LEA TAMBIÉN: EL VIDEO VIRAL DE CARDI B LANZANDO EL MICRÓFONO HACIA EL PÚBLICO

Los demás participantes, lejos de actuar, solo se reían de la situación, excepto Emilio Osorio, quien acaba de llegar al lugar.

Frente a ese escándalo en La Casa de Los Famosos México, internautas exigieron una seria sanción para Sergio Mayer y los demás implicados. Argumentaron que este tipo de comportamiento no debe ser tolerado bajo ningún pretexto.

En redes sociales, los usuarios llamaron a la producción del programa para que tomen medidas disciplinarias. Los tuiteros aseguran que este tipo de actos solo promueven el abuso y la violencia. Al mismo tiempo, advierten que no deben ser aceptados en ningún contexto, incluso si son parte de la dinámica del programa.

ESTALLÓ LA MADRE DE NICOLA PORCELLA

Fiorella Solimano, madre de Nicola Porcella, estalló contra la supuesta broma, ya que la consideró de muy mal gusto.

«Para nosotros, fue una broma de mal gusto y así lo consideramos. No queremos ver más allá porque no queremos ver malicia, ni que se piense que Nicola se quiere victimizar. No vamos a permitir que a Nicola se le quiera meter en un escándalo del que él ni siquiera se entera», manifestó.