Escándalo en Miss Universo, la expresidenta amenaza con demandar a la nueva dueña

Por supuestos comentarios «falsos e indignantes», la expresidenta del Miss Universo, la estadounidense Paula Shugart, amenazó con demandar a Jakapong «Anne» Jakrajutatip.

En concreto, acusó la tailandesa y propietaria de la marca de insinuar que aceptó sobornos durante el certamen de belleza.

Shugart señaló, en una publicación de Instagram, que los comentarios «falsos e indignantes», expresados supuestamente por la tailandesa, le han llevado a romper su silencio.

Asimismo, confesó que está considerando emprender acciones legales en Tailandia contra Jakrajutatip.

«No puedo soportar esas afirmaciones peligrosas e imprudentes, que degradan la marca Miss Universo y sus titulares», remarcó Shugart. Como se sabe, ella abandonó el pasado noviembre el cargo que ocupó durante más de 20 años.

«Jakrajutatip no solo me difama, sino que también desacredita a las mujeres que han ganado la corona de Miss Universo al insinuar sus títulos fueron ‘comprados’ y no ganados por mérito», subrayó la estadounidense.

Sin embargo, Shugart, no indicó ni la fecha ni la procedencia de esos mensajes aparentemente expresados por Jakrajutatip.

Pero, esta última, escribió el pasado 8 de febrero en su cuenta de Twitter (X):«Una cultura corporativa, que ha permitido a una mujer hacer lo que quiera durante 25 años, es muy peligrosa (…) en cualquier lugar te puedes follar con cualquiera… cuando llega la verdadera dueña, que es una mujer transgénero de un país que consideras en desarrollo, le resulta difícil aceptar llamar jefe al nuevo propietario».

La empresa tailandesa JKN Global Group, dirigida por la popular empresaria y activista trans, adquirió Miss Universo en octubre de 2022. Lo hizo por 20 millones de dólares (unos 18,6 millones de euros) a IMG Worldwide LLC, con sede en Nueva York.