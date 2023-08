¡Escándalo! Ex actriz porno dice que tuvo relación con Ozuna y reveló las mentiras que el le dijo

Claudia Bavel, una ex actriz porno de 27 años, aseguró que tuvo una relación amorosa con el cantante puertorriqueño Ozuna, a pesar de que él tiene una relación desde hace más de 10 años y cuenta con una familia.

La joven relató que todo empezó en octubre del año pasado, cuando comenzaron a hablar por Instagram. Hace unos ocho meses se conocieron en persona y, desde entonces, sostuvieron muchos encuentros sexuales.

“La verdad es que ha sido una relación basada en mentiras desde el primer día. Casi todo lo que ha dicho es mentira”, dijo Claudia a El gordo y la flaca. “Me siento engañada”, dijo la joven, ya que Ozuna le aseguró que estaba divorciado de su esposa.

“Realmente teníamos planes de futuro, me enamore de él y me siento muy traicionada. Me decía que (su esposa) era una trabajadora de él, que no era su pareja y solo era la mamá de sus hijos”, afirmó.

¿OZUNA INFIEL?

Ozuna tiene una relación con Taina Meléndez desde 2012, con quien ha tenido dos hijos. En enero de 2020 se comprometieron y se casaron poco después. Sin embargo, el cantante ocultó eso a Claudia y le habría hecho varias promesas sobre su futuro.

La joven aseguró que Ozuna le prometió casarse y formar una familia. “Me dijiste que nunca me harías daño, que me querías, que eras de buen corazón, pero todo ha sido mentira”, sentenció.

Claudia relató que una vez tuvo un encuentro sexual con Ozuna en un hotel. Sin embargo, la joven no sabía que la esposa y suegra del cantante estaban alojadas en el mismo lugar en otra habitación.

Todo se salió de control cuando vio a Ozuna besándose con su esposa y ahora Claudia está “dolida”. “Creo que lo va a negar, pero tengo videollamadas y toda nuestra relación en el teléfono”, concluyó.