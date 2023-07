Escandaloso video: Britney Spears se acercó a estrella de la NBA Victor Wembanyama y el guardaespaldas le dio una cachetada

La cantante estadounidense Britney Spears se acercó a Victor Wembanyama, jugador francés de baloncesto de los Spurs de San Antonio de la NBA, en Las Vegas y uno de los guardaespaldas del atleta la golpeó en el rostro en la noche del miércoles.

La información comenzó a circular el jueves, pero este hace pocas horas trascendió el video del incidente. En las imágenes se puede apreciar que Britney camina detrás del deportista, quien parece ignorarla.

Sin previo aviso, el guardaespaldas le propinó un fuerte golpe en el rostro. Mientras tanto, Wembanyama, de 19 años, y su equipo de seguridad siguieron caminando como si nada hubiera ocurrido.

«Las experiencias traumáticas no son nuevas para mí y ya he tenido bastantes. No estaba preparada para lo que me pasó anoche», dijo Britney Spears en su cuenta de Instagram el jueves.

BRITNEY: “QUERÍA FELICITARLO”

Britney declaró que reconoció “a un atleta en el vestíbulo de mi hotel cuando me dirigía a cenar«. Por tanto, decidió acercarse a él cuando lo volvió a ver para tomarse una fotografía y felicitarlo por su carrera.

“Decidí acercarme a él y felicitarlo por su éxito. Había mucho ruido, así que le di un golpecito en el hombro para llamar su atención”, dijo Britney, quien presentó un reporte al Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas .

Las autoridades abrieron una breve investigación y aclararon que “no se presentarán cargos contra la persona involucrada”. No se conoce si Britney Spears pretende apelar la decisión e insistir ante la justicia.

Britney señaló a Damian Smith, director de seguridad de los Spurs, por agresión. Sin embargo, la policía determinó que el guardaespaldas solo estaba tratando de proteger al jugador y no buscó agredir a la cantante.

WEMBANYAMA RESPONDIÓ

Victor Wembanyama, uno de los mejores novatos de la NBA, reconoció que no se enteró del incidente con Britney Spears. “Vi las noticias esta mañana, me desperté con unas llamadas. Algo pasó mientras iba caminando con la seguridad hacia un restaurante”, dijo.

“Una persona me habló, pero la seguridad no se detuvo y esa persona me sujeto por atrás, no vi quién era y mi seguridad la hizo a un lado”, afirmó. “Creí que no había sido nada grande, pero después la seguridad de los Spurs me dijo que era Britney Spears”, acotó.

Wembanyama al principio pensó que el equipo de seguridad estaba jugándole una broma, pero luego descubrió que no era así. “Resulta que sí era Britney Spears. Nunca vi su cara, solo seguí caminando”, indicó.