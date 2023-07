«Eso no te sirve…»: La escandalosa respuesta de Diosa Canales al político Aristeguieta Gramcko que causó revuelo

La modelo venezolana Diosa Canales arremetió contra el político Enrique Aristeguieta Gramcko, después de que él hiciera una publicación en Twitter donde la mencionó a la vedette venezolana de 36 años.

Aristeguieta hizo una comparación entre la modelo y Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). “Ramírez hablando de corrupción, es como Diosa Canales dando cátedra de virginidad”, afirmó.

El comentario no pasó desapercibido y Diosa Canales le hizo escandalosa respuesta a Gramcko. “¿Y yo que tengo que ver en esto?”, dijo, para luego retar al político de 90 años y calificarlo como un “viejo baboso”.

“Viejo baboso… necesitan nombrarme para que te lean. ¡Me encantaría verte de frente para que me lo digas a la cara! Apuesto que te orinas porque eso no te sirve para más nada, esa es tu frustración porque ya no se te para”, dijo Canales.

CANALES DIO DE QUÉ HABLAR

El comentario de Diosa Canales causó revuelo en las redes sociales y muchos internautas hablaron al respecto. Cuando se viralizó, la modelo buscó cerrar el tema con una última publicación.

“Mi vagina y lo que un día fue mi virginidad no tiene nada que ver con comparaciones sin sentido y, para que estén más claros, no existe nada en este mundo que me ofenda, pero hagan comparaciones coherentes”, acotó Diosa Canales.

Enrique Aristeguieta no habló más al respecto y Diosa Canales parece que dio por cerrada la polémica. Sin embargo, algunos internautas esperan que la modelo deje alguna otra indirecta contra el político.