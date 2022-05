"Eso nunca pasó": Lele Pons habló de su supuesto impasse con Luisito Comunica

A casi un mes de la polémica declaración de Luisito Comunica sobre su encuentro con Lele Pons, la cantante venezolana-estadounidense rompió el silencio y desmintió al influencer.

En una entrevista para Radio Divaza, podcast conducido por Pedro Luis Figueira (La Divaza) y José Gregorio Santos (La Jose); explicó que la historia que compartió el mexicano no es del todo cierta.

Aclaró que siempre está dispuesta a saludar a todas las personas que conoce y se decepcionó por las acusaciones de Luisito; quien anteriormente aseguró que Pons no quería hablar español y que se enorgullecía de sus raíces latinas "solo cuando le convenía".

"YO NO SOY ASÍ": LELE PONS REACCIONA A LA POLÉMICA CON LUISITO COMUNICA

"Estaba en shock. ¿Cómo es posible que una persona que no me conoce, no sabe nada de mi vida, es amigo de mis amigos, diga eso en una entrevista", inició.

Y agregó: "Nunca he hablado mal de Luisito. Lo admiraba. Yo nunca he tenido polémica con él... No, eso nunca pasó, eso no es verdad. La gente que me conoce a mí sabe que cuando yo conozco a alguien nuevo estoy dispuesta a saludar y hacer TikTok".

Siguiendo esa línea, aprovechó la ocasión para compartir algunos mensajes de disculpas que le envió el influencer después de sus declaraciones: "Lele te quiero pedir una disculpa si sentiste mala onda por lo de la entrevista", citó la publicación.

La creadora de contenido resaltó que es "horrible" que Luisito hable mal de las mujeres solo para aparentar ser "gracioso".

"Para mí, un hombre que habla mal de una mujer para solamente querer ser chistoso es horrible... Porque tú no me conoces, no sabes nada de mi vida y no tienes derecho a etiquetarme", se quejó.

Finalmente, Pons compartió una reflexión sobre la polémica con sus fanáticos y no mencionó si logró hacer las paces con el mexicano.

"Tú vales mucho, no puedes dejar que una persona que no te conoce te haga sentir menos y tenga el derecho de usar tu nombre y decir cosas, porque sabe que tú tienes una voz, tú eres importante, defiéndete, valorízate", alegó.