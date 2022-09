Esta es la fecha definitiva del Miss Universo 2022, será en EEUU

La organización del Miss Universo informó que el certamen de belleza se celebrará el 14 de enero de 2023 en Nueva Orleans.

"No hay ningún lugar como Nueva Orleans. Esta vibrante ciudad ha estado en la cima de nuestra lista para ser anfitriona durante bastante tiempo debido a su rica historia cultural, así como su arte único, entretenimiento y escena culinaria", dijo Paula Shugart, presidente de la Organización Miss Universo.

Por su parte, la alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, se pronunció ante la llegada del certamen de belleza. "La ciudad de Nueva Orleans y la Organización Miss Universo comparten los valores comunes de celebrar la inclusión, la cultura y el empoderamiento de las mujeres".

"Las antiguas delegadas y ganadoras de Miss Universo se han convertido en cirujanas, diplomáticas, políticas y líderes empresariales, y todas ellas defienden causas sociales que son importantes para ellas. Acoger este evento demuestra el importante impacto global que tiene una ciudad internacional como Nueva Orleans en los escenarios turísticos y culturales del mundo", añadió Cantrell.

EN VENTA Y SIN COMPRADORES

La organización Miss Universo se encuentra a la venta, según lo reveló un reportaje de New York Post. Sin embargo, Ariel Zev Emanuel, presidente de Endeavor Group Holdings, Inc., no ha tenido éxito para encontrar un comprador.

Al parecer la empresa pierde más dinero de lo que genera, por lo que han recortado en diferentes áreas.

Actualmente los ingresos de Miss Universo rondan los 7 millones de dólares. Sin embargo, ha presentado pérdidas de 2 millones de dólares anuales.

Endeavor adquirió la organización del concurso de belleza de manos de Donald Trump en 2015.

AMANDA DUDAMEL REPRESENTARÁ A VENEZUELA

La Miss Venezuela 2021, Amanda Dudamel, será la encargada de representar al país durante la próxima edición del Miss Universo.

Amanda ofreció una entrevista recientemente, en donde reveló algunos de sus trucos de belleza. "Las misses nos caracterizamos por tener siempre nuestro cabello bien armado, y esto no es de gratis, porque nosotros usamos los famosos rollos, incluso tenemos que dormir a veces con los rollos para mantener un buen volumen en el cabello", contó a la revista People.

De igual forma, reveló que no se ha hecho cirugías estéticas y de momento no está entre sus planes. "En algún momento lo consideré y siento que no tiene nada de malo, pero no iba con mi personalidad. Decidí quedarme al natural".