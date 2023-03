«Todo en todas partes al mismo tiempo» arrasó en los Óscar: Esta es la lista completa de ganadores

La película «Todo en todas partes al mismo tiempo» (Everything Everywhere All at Once), de los directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert, arrasó en la 95 edición de los Óscar al embolsarse siete premios, entre ellos, los de mejor película, mejor director y mejor actriz, que recayó en la malaya Michelle Yeoh.

Solo le faltó llevarse el premio a mejor actor para redondear el pleno en las tres categorías principales, pero la Academia de Hollywood se decantó por el estadounidense Brendan Fraser, por “The Whale”, en la temporada de su regreso a la élite de la industria.

Brendan Fraser te lo mereces por el pedazo de papel que has interpretado en “The Whale”. Hoy no solo has ganado tu, ha ganado el cine. pic.twitter.com/DLAmBEChJk — Jordi (@jordivlc_) March 13, 2023

Kwan y Scheinert dedicaron el galardón de mejor director a “todas las madres del mundo” porque son las “verdaderas heroínas”, en una clara alusión a la trama de la película, que trata sobre una progenitora con la capacidad de viajar a universos y dimensiones paralelas.

“Esto es una prueba de que, con esperanza, los sueños se cumplen. No dejéis que nadie os diga que no podéis. Gracias a mi madre, ella es la verdadera superheroína”, coincidió después Yeoh, quien se convirtió en la primera asiática en ser reconocida en este apartado.

🎞 | OSCARS 2023: “Everything Everywhere All at Once” se convierte en la gran triunfadora de la noche con 7 estatuillas.

pic.twitter.com/xpUL4xWfJa — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 13, 2023

LA LISTA DE GANADORES