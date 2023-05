Esta querida actriz es la primera confirmada oficial en el regreso de las novelas venezolanas

Venevisión junto con HispanoMedios anunciaron a la primera actriz Tania Sarabia, como la primera artista confirmada en formar parte del regreso de los dramáticos a Venezuela.

La también humorista y activista social, de 75 años, integrará el elenco de grandes estrellas que han triunfado dentro y fuera de las fronteras venezolanas en la serie dramática que ya comenzó su preproducción en Caracas.

«Después de ‘Mama santa’ me han quedado unas ganas enormes de verme en la televisión. No saben cuánto he anhelado este momento en que regrese la ficción a nuestras pantallas. Estoy enormemente feliz», expresó la actriz Tania Sarabia.

También cuenta con los éxitos: El país de las mujeres, Cosita rica, Ciudad bendita y La mujer perfecta.

La producción dramática es una historia original producida en alianza entre el canal Venevisión y la productora y empresa de booking artístico, HispanoMedio, liderada por Daniel Ferrer Cubillán, creador de la exitosa obra Venezolanos desesperados.

El reparto de este ambicioso proyecto se irá develando a través de las redes sociales oficiales de HispanoMedios y Venevisión

CAST DE ESTRELLAS

De acuerdo a informaciones que han filtrados en las redes la teleserie supuestamente sería protagonizada por la actriz internacional Scarlet Ortiz.

Además encabezando elenco el actor Adrián Delgado, recordado por novelas como Guerra de mujeres, Voltea pa’ que te enamores, Vieja yo, entre muchas otras.

Las dos estrellas estarán acompañados por Arán de las Casas y Rosemary Marval, aunque no hay detalles sobre sus papeles.

Asimismo, estarán presentes Víctor Drija y la primera actriz Mimí Lazo, de acuerdo al periodista Simón Villamizar.

“Será una comedia en la que también estarían Lupita Ferrer, Aroldo Betancourt, Elba Escobar, Mimí Lazo, Roxana Díaz”, dijo el comunicador.

Además, Villamizar contó que esta teleserie será en formato comedia. Sin embargo, hasta este lunes, no se conocen los personajes que encarnarán los actores.