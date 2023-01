"Estos 30 huesos rotos se repararán", el mensaje de Jeremy Renner tras volver a casa

El actor Jeremy Renner volvió a su casa esta semana, luego del accidente que sufrió el primero de enero con un quitanieves y que casi le cuesta la vida.

Tras ser dado de alta, el artista que da vida a 'Ojo de Halcón' en Los Vengadores envió un mensaje a todos sus fanáticos que lo acompañaron en todo momento.

En sus redes sociales, agradeció por los mensajes de aliento. "Quiero agradecer a todos por sus mensajes y consideración. Mucho amor y aprecio para todos ustedes", escribió en Twitter.

En ese tuit, Jeremy Renner reveló que la maquina quita nieves le fracturó más de 30 huesos. Sin embargo, el actor agregó: "Estos más de 30 huesos rotos se repararán, se fortalecerán, al igual que se profundiza el amor y el vínculo con la familia y los amigos".

Junto al mensaje, el actor de 52 años compartió una foto en camilla, desde su casa. Rápidamente, sus seguidores le comentaron deseándole una pronta recuperación.

El pasado martes trascendieron detalles sobre sus lesiones, las cuales serían sumamente graves y pudieron llevar al artista a estar cerca de la muerte.

“Jeremy es muy consciente del hecho de que casi muere ahí fuera”, indicó a New York Post una fuente cercana a Renner. Asimismo, esta persona aseveró que su situación “es mucho peor de lo que nadie sabe”.

“Se dice que el daño en el pecho de Jeremy fue tan considerable que tuvo que ser reconstruido con cirugía”, dijo otra fuente al portal Radar Online. “Hasta ahora, ha tenido dos cirugías”, acotó.

De igual forma, la fuente aclaró que Renner no se ha recuperado completamente de sus lesiones. “Probablemente, necesitará más en las próximas semanas en su pierna”, añadió, pero no dio más detalles.

“Los médicos tienden a espaciar las operaciones para dar tiempo a que el proceso de curación natural del cuerpo se active, y ese es el caso aquí”, agregó la fuente.

I want to thank EVERYONE for their messages and thoughtfulness. Much love and appreciation to you all. These 30 plus broken bones will mend , grow stronger, just like the love and bond with family and friends deepens pic.twitter.com/kzj2CLYdXA

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 21, 2023