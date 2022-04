Estos son los grandes triunfadores de los Grammy +LISTA

Jon Batiste, con cinco premios incluido el de álbum del año, y el dúo Silk Sonic, ganador de la canción y grabación del año, fueron los grandes triunfadores de la 64 edición de los Grammy.

Así, el funk y el soul se impusieron al pop en las categorías más destacadas de una ceremonia que contó con la intervención del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski; a través de un mensaje grabado en video.

"No hay nada más opuesto a la guerra que la música", dijo el mandatario ante el silencio sepulcral del público presente en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas; sede improvisada de un evento que debería haberse celebrado en enero en Los Ángeles pero que la variante ómicron del coronavirus obligó a posponer hasta este domingo.

Fue el único momento de silencio en una gala que celebró por todo lo alto el regreso de la música en directo tras más de dos años de pandemia, reseñó la agencia EFE.

El propio Zelenski lo hizo notar en su discurso: "Seremos libres como ustedes lo están siendo este domingo en el escenario de los Grammy".

Inmediatamente después hubo dos apelaciones directas a la libertad: John Legend estrenó al piano la balada Free (Libre) y Batiste brilló con una colorida actuación para su sencillo Freedom, en la que terminó subido a la mesa desde la que Billie EIlish y Finneas siguieron la ceremonia.

Era la gran noche de Batiste, quien acudió con 11 nominaciones, solo superado por Michael Jackson en 1984 y Babyface en 1997. Finalmente se llevó cinco premios, entre ellos el de mejor banda sonora por la música de la película "Soul", que ya ganó el Óscar el año pasado.

"Lo creo hasta el fondo de mi corazón. No hay mejor músico, canción o actor. Las artes son subjetivas", aseguró el compositor, ante la mirada emocionada de Lady Gaga, al recoger el galardón al álbum del año por We Are.

ESTA ES LA LISTA DE GANADORES DE LOS GRAMMY

GRABACIÓN DEL AÑO: "Leave The Door Open", Silk Sonic.

CANCIÓN DEL AÑO: "Leave The Door Open", Silk Sonic.

ÁLBUM DEL AÑO: "We Are", Jon Batiste.

NUEVO ARTISTA: Olivia Rodrigo.

ÁLBUM COUNTRY: "Starting Over", Chris Sapleton.

MEJOR ACTUACIÓN RAP: "Family Ties", Baby Keem y Kendrick Lamar.

MEJOR ACTUACIÓN POP INDIVIDUAL: "Drivers License", Olivia Rodrigo.

ÁLBUM POP VOCAL: "Sour", Olivia Rodrigo.

MEJOR ACTUACIÓN POP GRUPAL O EN DÚO: "Kiss Me More", Doja Cat ft. SZA.

ÁLBUM R&B: "Heaux Tales", Jazmine Sullivan.

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA: "El Último Tour Del Mundo", Bad Bunny.

MEJOR ÁLBUM LATINNO DE ROCK O ALTERNATIVO: "Origen", Juanes.

ÁLBUM DE POP LATINO: "Mendó", Álex Cuba.

ÁLBUM TROPICAL LATINO: "Salswing!", Rubén Blades.

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA REGIONAL MEXICANA: "A Mis 80's", Vicente Fernández (póstumo).

BANDA SONORA PARA MEDIOS VISUALES: "The Queen's Gambit", Carlos Rafael Rivera.

ÁLBUM DE JAZZ LATINO: "Mirror Mirror", Eliane Elias, Chick Corea y Chucho Valdés.

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ INSTRUMENTAL: “Skyline”, Ron Carter, Jack DeJohnette y Gonzalo Rubalcaba.

ÁLBUM DE JAZZ VOCAL: "Songwrights Apothecary Lab", Esperanza Spalding.

MEJOR ACTUACIÓN CORAL: "Mahler: Symphony No. 8, 'Symphony Of A Thousand'" , Gustavo Dudamel (Orquesta Filarmónica de Los Ángeles).