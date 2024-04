﻿ Exmiss Colombia estaría por salir de ‘La casa de los famosos’, tras estallar escándalo por acoso

La modelo Ariadna Gutiérrez, Señorita Colombia 2014 y primera finalista del Miss Universo 2015, podría abandonar el popular reality show ‘La casa de los famosos’, de Telemundo, por los presuntos maltratos psicológicos de los que fue víctima.

Gutiérrez ha estado en el ojo del huracán en los últimos días, después de que denunció públicamente al cantante Lupillo Rivera. Según la modelo, el artista la ha acosado y celado, a pesar de que ella le ha dejado claro que no busca una relación.

«Lupillo se ha comportado como un caballero, nunca he negado eso; sin embargo, también ha demostrado ser una persona obsesiva al intentar poseerme como un objeto o un trofeo», dijo Gutiérrez.

“La Jefa tiene claro que no ha detectado maltrato de genero” #LCDLF4 pic.twitter.com/zUcFFjCjvt

La polémica se remonta hasta hace varias semanas, cuando se formó una fuerte amistad entre Rivera y Gutiérrez. Sin embargo, el cantante le confesó su interés romántico y la modelo colombiana lo rechazó.

Después de que Gutiérrez acusó a Rivera, comenzó un debate dentro de ‘La casa de los famosos’. Algunos compañeros del reality defendieron al cantante y hasta la producción negó que hubo algún caso de maltrato.

Sin embargo, en las redes sociales sí hubo una amplia defensa a Gutiérrez y muchos dijeron que la actitud de Rivera se podría definir como «acoso». «Cuando una mujer dice no, es no», indicaron algunos internautas.

Recordemos esta joyita de recopilación de las veces que Ariadna Gutiérrez le dijo q NO a Lupillo.

Es visible que Ariadna intentó usar las palabras adecuadas para no hacerlo sentir humillado con un rechazo tajante (cosa que luego tuvo que hacer).

Ella siempre dijo que no. #LCDLF4 pic.twitter.com/jOBGzmaJwx

— 💢❗ (@dimshyness) April 15, 2024