Exmiss contó su grave situación de salud en Túnez: “Ya no puedo más con mi vida”

Felisa Gómez, quien participó en el Miss Venezuela 2002, vive desde hace varios años en Túnez, un país mediterráneo de África, y se encuentra en un grave estado de salud por varias falencias, incluyendo problemas con sus implantes mamarios.

“Desde hace aproximadamente cuatro años, he presentado problemas cada vez más serios de salud, enfermedades inmunes, problemas de la piel, cuadros alérgicos de la piel, sistema respiratorio, caída del cabello, pérdida de memoria”, expuso Felisa.

Felisa relató que en 2017 se mudó a África, después de fundar una compañía de trading. Tras trabajar con empresas y gobiernos, fue víctima de bandas criminales, le quitaron su dinero y la “amenazan para seguir sus intereses”.

“Siento que ya no puedo más con mi vida, he intentado suicidarme, pero soy muy cobarde. Los médicos sospechaban alguna condición autoinmune y cambié mi dieta; pero mis síntomas, en lugar de mejorar, han empeorado”, agregó.

Además, Felisa indicó que en el Miss Venezuela le pusieron implantes mamarios y le aseguraron que serían de por vida. “Nunca supe que debía cambiar mis implantes cada 10 años o cada 15, ni mucho menos que me pudieran enfermar de esta forma”, expuso.

FELISA: “ME ESTÁN ENVENENANDO”

La venezolana, quien fue Miss Lara 2002, sostuvo que tiene síndrome de Asia, lo cual significa que se le rompieron las prótesis mamarias. Según su relato, esta situación la ha envenenado y está expuesta a varias enfermedades.

“Ahora todo hace sentido: los implantes me están envenenando, ya que contienen más de 40 componentes cancerígenos, metales pesados, neurotoxinas y citotoxinas”, explicó Felisa.

Felisa señaló que un cirujano plástico colombiano se ofreció a atenderla sin costo. “Necesito viajar desde Túnez hasta Bogotá para poder hacerlo y así recobrar mi salud”, señaló.

“Siempre he sido una mujer independiente y no me gusta pedir ayuda, pero mi salud en deterioro no me permite recobrar tan siquiera mi independencia financiera, hasta recuperarme”, agregó Felisa.

La ex reina de belleza apuntó que su padre y hermano fallecieron, mientras que el resto de su familia vive en graves condiciones económicas. “No puedo más. Esta sensación de vacío, de un quiebre profundo importante, me hace por primera vez solicitar ayuda”, concluyó.