Exmodelo de Playboy confesó que se metió a robar a los aposentos del papa Francisco en el Vaticano

Jenny McCarthy, una exmodelo Playboy, confesó en una entrevista reciente que en una visita al Vaticano se metió a los aposentos del papa Francisco e incluso robó un objeto de su habitación.

McCarthy, quien llegó ser esposa del popular actor Jim Carrey, comentó en la charla que recibió una invitación para ir al Vaticano mientras disfrutaba de su estadía en Italia. «Robé una cruz del Vaticano y se la di a mi madre», narró la exconejita. «Mi madre me dijo: ‘¿Sabes? Esto no está bien’», sumó.

La exestrella Playboy describió cómo sucedió todo el día del hurto. En sus palabras, ocurrió mientras el sumo pontífice no estaba en la ciudad.

«Me dijeron: ‘¿Quieres ir a conocer al Papa? En realidad, el papa no está en la ciudad, pero podemos ir a su apartamento’. Yo les dije: ‘¿Qué?’ Así que fuimos. Literalmente a medianoche entramos en la parte trasera del Vaticano y entré en su apartamento y en sus pasillos», relató la insólita anécdota.

No obstante, el cuento no queda ahí, pues habló de lo que ocurrió después tras tener el objeto en sus manos. «Es toda una historia, pero mi amiga vino conmigo y cuando llegué a casa, a la habitación del hotel, me dijo: ‘Sé que tu madre quiere tanto al papa, así que la robé algo para ella’».

¿QUÉ PASÓ CON LA CRUZ?

Como dato no menor, McCarthy indicó que su mamá aún conserva la cruz. «Todavía la tiene en su pared colgada, ¿no es eso increíble?», bromeó.

Por otro lado, dio detalles de cómo está decorada la santa sede y reveló un aspecto particular, reseñó Crónica. «El apartamento del papa, entras por la primera puerta y todo lo que puedo pensar es que en el pasillo están estos querubines tallados en piedra en el techo llenos de oro. Yo digo, simplemente necesitamos sacar un pedazo del brazo y podríamos alimentar a todo un país».

«Solo puedo pensar que hay demasiado dinero en el Vaticano y hay niños en Yemen muriéndose de hambre”, reflexionó la exmodelo Playboy.