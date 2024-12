Falleció exintegrante de famosa banda de rock alternativo de la década del 2000

Bob Bryar, exintegrante de la recordada banda de rock alternativo de la década del 2000, My Chemical Romance, falleció en su residencia de Tennessee, según difundió este sábado el portal TMZ.

El músico, de 44 años de edad, quien fue el que pasó más tiempo como baterista de la mencionada banda; fue encontrado sin vida el pasado martes 26 de noviembre.

Según los primeros reportes, las autoridades descartan indicios de violencia o delito, ya que las pertenencias del baterista, incluidos instrumentos y armas, estaban intactas.

De acuerdo con el tabloide especializado en entretenimiento, el cuerpo se encontró en un avanzado estado de descomposición, lo que sugiere que Bryar llevaba varios días fallecido.

El Departamento de Control Animal también intervino en la escena y rescató a dos perros que se encontraban en la vivienda.

El músico fue visto por última vez el 4 de noviembre, y aunque la causa de su muerte aún está bajo investigación, los detalles preliminares apuntan a que no hubo factores externos involucrados, según reseñó Infobae.

SUS AÑOS EN MY CHEMICAL ROMANCE

En 2004, Bryar se unió a la banda fundad en 2001, en reemplazo del baterista original, Matt Pelissier. Este cambio ocurrió después del lanzamiento del segundo álbum del grupo, Three Cheers for Sweet Revenge.

Aunque no tocó en ese disco, Bryar apareció en todos los videos musicales y el material promocional relacionado. Su llegada coincidió con el ascenso meteórico de la banda, que llegó a ser uno de los grupos más influyentes del rock alternativo de la década del 2000.

Bryar tuvo un rol crucial en el álbum The Black Parade (2006), considerado por críticos como uno de los discos más importantes de la época.

Sin embargo, su paso por My Chemical Romance llegó a su fin después de unos años. Bryar dejó la banda en 2010, antes del lanzamiento del álbum Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys.

En un comunicado publicado en el blog de la banda, el guitarrista Frank Iero escribió: “Hace cuatro semanas, My Chemical Romance y Bob Bryar se separaron. Esta fue una decisión dolorosa para todos nosotros y no se tomó a la ligera. Le deseamos la mejor de las suertes en sus futuros proyectos y esperamos que todos ustedes hagan lo mismo”, recordó NME.

En entrevistas posteriores, Bryar habló con cariño sobre su tiempo en la banda, especialmente la gira mundial de The Black Parade. En 2016, el baterista compartió con Alternative Press: “Pensaba que estaba soñando la mayor parte del tiempo. Realmente desearía que todos pudieran sentarse en mi batería, teniendo el mejor momento de sus vidas y pensando en lo loco que es todo durante un show”.