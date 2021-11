Familia de actriz Carmen Salinas salió al paso a rumores de muerte

Los familiares de la actriz Carmen Salinas se pronunciaron sobre su estado de salud y desmintieron rumores de fallecimiento.

Desde la cuenta de Twitter de la intérprete, resaltaron que continúa en terapia intensiva:

"La familia Salinas Lozano agradecemos las oraciones que han elevado para la pronta recuperación de la primera actriz, reiteramos que hasta el momento ella se mantiene en estado de coma natural", iniciaron.

También destacaron que ningún miembro de "la familia ni seres queridos" está pidiendo dinero para costear los gastos médicos.

— Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo) November 16, 2021

CONTINÚA LUCHANDO POR SU VIDA

La reconocida artista mexicana ingresó de emergencia a un centro médico el pasado 11 de noviembre. Desde entonces, su panorama es incierto.

Aunque en principio se manejó la hipótesis de que sufrió un derrame cerebral. De acuerdo con El Universal, su hija María Eugenia aclaró que le diagnosticaron una hermorragia.

La revelación se convirtió en una nueva esperanza para su recuperación: "Están haciéndole tratamientos de medicinas, no nada más para el dolor, sé que también para el cerebro y obvio, cuidando sus pulmones. Gracias a Dios todo funcionando normal y hay esperanza y ahora sí que a seguir orando con mucha fe todos", comentó.

Además detalló que la hemorragia ocurrió debido a la presión alta que padece la actriz de 82 años, combinada con la exigencia de sus compromisos laborales.

"Mi mamá duerme poco desde que murió mi hermano. Cuando va a trabajar siempre dormía a las dos o tres de la mañana, y se levantaba a las seis para irse a Televisa. Cuando no, se levantaba a las 11 o 12. Este ritmo de no descansar llega un momento en que el cuerpo no aguanta", expresó.