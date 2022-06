Famosa actriz colombiana abrió un OnlyFans, y esto es lo que vende

La actriz colombiana Aura Cristina Geithner, reconocida por Sangre de lobos y Mujeres asesinas, aprovechó el avance de las redes sociales y las plataformas de internet, por lo que abrió una cuenta de OnlyFans hace poco más de un año.

Geithner aprovechó el tiempo de pandemia e inició su nuevo emprendimiento en OnlyFans. En consecuencia, la actriz colombiana cuenta con diferentes planes en la plataforma, pero el más accesible tiene un costo de 19,99 dólares al mes.

“Yo no soy solamente una actriz de telenovelas, soy una mujer actual, que vive, que sueña, que trabaja, que es feliz y que me encanta adaptarme a los nuevos cambios porque no me dan miedo”, expresó a People en Español.

Tras estar varios meses con un exitoso OnlyFans, la actriz buscó dar un paso más allá y comenzó a vender algunos productos. Así pues, Geithner ahora oferta ropa íntima de la que ella ha hecho uso.

GEITHNER: “SON TANGUITAS MUY FINAS”

Ante algunas críticas, la actriz subrayó que no entrega prendas que no estén aseadas. Por lo tanto, Geithner, aseguró que siempre mantiene su higiene al máximo para poder entregar el producto a quien pague por ellas, según reseñó El Diario de Nueva York.

“Son tanguitas muy finas, muy bonitas, las uso y soy muy cuidadosa, muy higiénica, no entrego tanguitas sucias, pero sí impregnadas con mi olor personal”, dijo en Al Rojo Vivo.

Geithner afirmó que debe aprovechar los nuevos avances de la tecnología y aprovecharlos. “Uno tiene que actualizarse y aprovechar las oportunidades que la tecnología te brinda, uno no puede vivir del pasado, de las glorias que tuviste”, dijo.

Por otra parte, Geithner aseguró que tiene el apoyo de su familia y no le da importancia a la opinión de terceros. “A estas alturas de mi existencia, mi vida no depende de lo que opinen otros, ya que hablan a través de sus juicios, prejuicios y paradigmas”, sentenció.