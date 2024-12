Famosa actriz colombiana recordada por protagonizar «Pedro el escamoso» falleció este 1Dic

La farándula colombiana se vistió de luto este domingo 1 de diciembre tras conocerse la muerte de la reconocida actriz, Sandra Reyes, quien marcó una época en la televisión de su país y es especialmente recordada por protagonizar, junto a Miguel Varoni, la primera versión de la novela «Pedro el escamoso».

Se conoció que la bogotana, de 49 años de edad, murió víctima de un cáncer de seno que la aquejaba desde hace algún tiempo.

Reyes falleció en su hogar, rodeada de las personas que la acompañaron hasta sus últimos días de vida, según lo confirmó su primo Nicolás Reyes.

“Ella enfrentó esta etapa con valentía y dignidad, siempre rodeada del amor de su familia y amigos cercanos”, precisó el familiar de la actriz según declaraciones replicadas por Noticias Caracol.

Asimismo, resaltó su legado, no solo como actriz en algunas de las novelas más recordadas para la industria del entretenimiento colombiano, sino su calidad humana, debido a que era reconocida por ser una persona muy amable.

MARCÓ ÉPOCA EN LA TELEVISIÓN COLOMBIANA

El público colombiano la recuerda por sus participaciones en otras novelas como Tres Milagros, La mujer del presidente y Pena máxima, de las más destacadas de su carrera.

En cuanto a la causa de su muerte, sus seres queridos no han entregado mayores detalles, aunque se sabe que su cáncer se agravó.

Versiones preliminares indican que la actriz quiso mantener su enfermedad en secreto, debido a que no quería que se convirtiera en un asunto mediático.

Incluso, se sabe que sus familiares le darán una despedida íntima, pues ella se caracterizaba por mantener su vida personal en reserva, según reseñó Infobae.

REACCIÓN DE MIGUEL VARONI

El actor Miguel Varoni, con quien Reyes compartió créditos en «Pedro el escamoso», no tardó en pronunciarse en sus redes sociales.

Varoni envió un emotivo mensaje de despedida para su colega, recordándola como la Dra. Paula, de la mencionada novela.

«Hasta siempre mi doctora Paula… sumerce no sabe la falta me va a hacer!!! Dios me la bendiga!!! Siempre estará en mi corazón», escribió Varoni en su cuenta de Instagram.