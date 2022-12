Famosas indignadas critican rifa de un perrito en feria navideña de Caracas

Las actrices Scarlet Ortiz y Marian Valero criticaron este viernes a las hermanas Erika y Patricia Schwarzgruber, por impulsar una rifa en la que uno de sus premios era un cachorro de la raza Poodle.

Scarlet Ortiz hizo unas historias en su Instagram al respecto, pero no mencionó a las hermanas Schwarzgruber. Sin embargo, dejó claro que hablaba sobre una rifa “en la que el tercer premio es un cachorro”.

“Me parece terrible y horrible que no respetemos a estos seres. Es una cuestión de respeto y entender la responsabilidad que requiere tener una mascota; no es un objeto que se puede rifar. No es una cosa”, comentó.

Asimismo, se preguntó qué ocurriría si el ganador de ese premio no desea tener una mascota. “¿Qué pasa entonces con ese animalito? Por favor, tengamos un poquito de respeto. Me parece fatal”.

SEÑALAN A LAS HERMANAS SCHWARZGRUBER

Por su parte, Marian Valero señaló directamente a las hermanas Schwarzgruber y les pidió que escucharan sus argumentos. “Me llegó una denuncia sobre un bazar que están están rifando un poodle cachorro”, indicó.

“Me pregunto por qué no rifamos a un niño. Me van a decir que estoy loca. Somos de diferentes especies, humana y canina, pero tenemos algo en común: sentimos. Los animales no son juguetes, no son objetos, ni cosas que se regalan o se rifan”, sostuvo.

En consecuencia, Valero se pronunció en contra de la rifa que hicieron las hermanas Schwarzgruber. “No permitamos que nosotros sigamos viendo a los animales como objetos”, añadió.

Hasta la tarde de este viernes, ninguna de las hermanas Schwarzgruber se ha pronunciado sobre las denuncias en su contra. Por su parte, no se sabe si el perrito fue finalmente rifado.