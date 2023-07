Filtran video de Miguel Moly en el Palacio de Justicia por supuesta agresión física a su exesposa y esto respondió el cantante

A través de las redes sociales se filtró un video del cantante venezolano Miguel Moly en el que aparece frente al Palacio de Justicia hablando sobre las acusaciones que pesan en su contra por supuesta agresión física a su exesposa.

Ante esto, el artista indicó que él no había autorizado que esas imágenes salieran a la luz pública.

«Desde que comenzó este proceso hemos grabado varios videos en la notaría. Dentro de esas cosas estaba el video que salió ayer. Pero no es la idea llevar esto a un show mediático. Uno tiene familia y uno tiene que respetar esas cosas», acotó en una aclaratoria.

En este sentido, aseguró que le pareció de muy mal gusto que esto ocurriera por lo que decidió comunicarse con sus abogados.

«Llamé inmediatamente a mis abogados para reclamarles de que eso ocurriera. Yo creo que me malinterpretaron. Yo le comenté que yo quería estar en el tribunal, que me vieran que estoy dando la cara, pero eso es cuestión de las personas que iban a estar ahí, no sacarlo a la luz pública», añadió.

No obstante, manifestó que tras lo ocurrido ya no piensa dar declaraciones. «Esto apenas comienza, ni siquiera hemos tenido acceso al expediente. Lo que si les adelanto es que yo jamás he tenido violencia de ningún tipo con nadie».

«Yo siento que la ley me respalda, me pueden poner polígrafo, lo que quieran. Hay que tener respeto señores. Pido disculpas, aunque no fue mi culpa, por ese video que se filtró. Seguiremos trabajando pero con gallardía, sin show», manifestó.

El cantante venezolano, Miguel Moly, denunció a través de sus redes sociales la filtración de un video en donde aparece en el Palacio de Justicia en Caracas, Venezuela, enfrentando acusaciones de una supuesta agresión física que interpuso su exesposa Wendy Villalobos. pic.twitter.com/1EDarJm3ex — VIVOplay (@vivoplaynet) July 11, 2023

¿QUÉ DECÍA EN EL VIDEO FILTRADO?

En el audiovisual, Miguel Moly presenta a las dos personas que serán sus abogados ante la acusación por agresión psicológica y física que su exesposa interpuso en su contra.

«Confío en la ley venezolana, confío en mí. Yo jamás he hecho ese tipo de conductas, ni con ella, con nadie, así que confío en que podamos salir airosos de esto. Por eso aquí estamos, dando la cara», añadió.