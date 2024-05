﻿ Filtran video de un recital del hijo de Shakira y desde ya dicen que será su 'heredero musical'

Milán y Sasha, los hijos de Shakira y Gerard Piqué, dieron un recital la semana pasada en Miami, Estados Unidos. En redes sociales se viralizó el video y el Internet quedó sorprendido por las similitudes con su madre.

El medio de comunicación Univisión grabó el momento en el que Sasha subió al escenario del Hard Rock Café para cantar. En el marco de un concierto de la academia musical Let It Beat, interpretó Manos de Tijera de Camilo.

En el video se ve que Sasha cantó y tocó el piano durante el concierto. El niño destacó por su voz y muchos seguidores dijeron que «tiene el mismo timbre de voz que Shakira», mientras que otros señalaron que «sigue los pasos de su madre».

🎹 Watch Shakira’s son, Sasha, singing and playing the piano during a school recital!

🎹 Mira a Sasha cantando y tocando el piano durante un recital del colegio! pic.twitter.com/MzqVGKvFG6

