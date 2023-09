Finalista del Miss Colombia contó sus experiencias con el racismo: «Quería arrancarme la piel»

La modelo Lina María Hurtado, finalista del Miss Universo Colombia, contó las duras experiencias que vivió durante su infancia por su color de piel y aseveró que sufrió racismo durante varios años.

Hurtado relató que sus compañeros del colegio le hacían «bullying» por su piel y deseaba cambiar el color. «Me costaba aceptarme tal y como era», agregó la joven, que ha destacado por su activismo contra el racismo.

«Mis papás trataron en lo posible de mostrarme lo valioso que era ser una mujer negra, de cuánto me tenía que amar y aceptarme. Pero, los niños eran crueles y había bullying», explicó Hurtado en una entrevista con la revista Semana.

La joven de 24 años apuntó que vivió «proceso difícil» sus años en el colegio y que el que el racismo era pan de cada día. «Siempre llegaba del colegio con ganas de arrancarme la piel», indicó Hurtando, quien también se desempeña como maestra.

HURTADO: «ME HICE MUCHO DAÑO»

Luna Hurtado sostuvo que el racismo convirtió su infancia en una difícil etapa de su vida. Además, reveló que llegó a usar cloro para intentar aclarar el color de su piel, algo que le provocó serios daños a su salud.

«Lo hacía a escondidas de mis padres y lo usaba porque se supone que es un blanqueador y lo blanco era lo bueno. Siendo niña, y en medio de lo ilógico que podía ser, me lo aplicaba y me frotaba y me hice mucho daño en la piel», agregó.

Hurtado se mudó a Cali para continuar con sus estudios, pero descubrió que en esa ciudad también había racismo. «No era amable con las personas negras», dijo la joven, quien afirmó que estas experiencias la llevaron a incursionar en el activismo.

Ahora Hurtado ejerce como maestra y dice que espera «empoderar» a las niñas a cumplir sus sueños. «Lo que veo a veces en las aulas de clase es desesperanza. Me dicen: ‘Profe, quiero ser doctora, pero no hay posibilidad’», lamentó.