¿Fue un rito satánico? Iglesia de Satán habla del polémico show de Sam Smith y Kim Petras en los Grammy

El show de Sam Smith y Kim Petras en los Grammy ocasionó un gran revuelo en todo el mundo. Muchas personas calificaron la presentación como satánica e incómoda. Ante esto, David Harris, ministro de la Iglesia de Satán tuvo que pronunciarse.

No obstante, para él la presentación tan solo estuvo «ok». Harris aseguró que no le impresionó la presentación de Smith y Petras porque no tuvo “nada particularmente especial”.

Incluso, señaló que puede tacharse de «pasada de moda», ya que ha sido un concepto usado por muchos artistas en el pasado.

🇺🇸 Con esta actuación de culto satánico Sam Smith y Kim Petras (transexual), ganan el premio en los Grammy 2023 a mejor actuación dúo/grupo pop. pic.twitter.com/BVUyFq7Mr3 — Soros hijueputa (@HijueputaSoros) February 9, 2023

En este sentido, explicó que videos como Montero (Call Me By Your Name), de Lil Nas, sí podrían calificarse como provocativos.

Asimismo, aseguró que los políticos que criticaron la presentación son «delicados copos de nieve».

La Iglesia de Satán es una organización religiosa con estatus legal reconocido en Estados Unidos, fundada el 30 de abril de 1966. Sus seguidores no creen en la existencia de Dios ni del diablo y siguen una filosofía de realización personal.

LA POLÉMICA PRESENTACIÓN

Todo ocurrió en la última edición de los Grammy cuando ambos artistas subieron al escenario a cantar Unholy. Lo que más llamó la atención fue la iluminación roja, con fuego en el escenario, una jaula y Smith portando un sombrero con cuernos. Los cantantes quisieron representar al infierno, donde Smith era un demonio o quizás el mismo Satanás.

La canción ganó el premio de mejor performance de un dueto o grupo pop. No obstante, varios políticos estadounidenses no pudieron evitar pronunciarse y calificar el show como demoniaco y malévolo.