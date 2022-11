¡Sigue la polémica! Gaby Espino rompe el silencio y acusa a Aleska Génesis de intentar hackear su cuenta de Instagram

La actriz venezolana Gaby Espino denunció que la modelo Aleska Génesis, sus hermanas y el influencer Yao Cabrera están intentando hackear su cuenta de Instagram

"Me he mantenido al margen a nivel mediático, y he manejado la situación por la cual estoy atravesando, a través de la vía legal. Una situación a la que no estoy acostumbrada, porque los que me conocen saben que jamás he estado involucrada en algo tan bajo como esto", comenzó explicando la actriz.

Espino acusó a estas personas que buscan amedrentarla de tener un doble discurso. Sobre Aleska Génesis y sus hermanas aseguró que amenazan, persiguen y pagan para amedrentar a todas las personas que ellas consideran tienen que ver en esta historia.

"Pero ya llegué al límite, porque se están metiendo con mi comunidad de social media que a lo largo de los años y con mucho trabajo he logrado crear", dijo.

LA DENUNCIA PÚBLICA DE GABY ESPINO

Ante toda esta situación, la actriz venezolana decidió acudir a las redes sociales para exponer el acoso del que es víctima. Espino indicó que las hermanas Castellanos contrataron a Yao Cabrera para intentar clausurar su cuenta de Instagram.

"Si algo pasa con esta cuenta de Instagram @gabyespino, el responsable es el señor Yao Cabrera contratado por las hermanas Castellanos", añadió.

Al respecto, reveló que tiene pruebas de absolutamente todo lo que han hecho. Asimismo, manifestó que el tema ya está siendo manejado por sus abogados.

Para finalizar, Espino agradeció a sus seguidores que difundan su denuncia.

"Aquí dejo la foto de Yao Cabrera y la orden de cierre de mi cuenta, junto al monto q se le fue otorgado", concluyó acompañando la publicación con las presuntas pruebas.