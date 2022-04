Gaby Spanic reveló que vio el rostro de Jesús cuando intentaron envenenarla

La actriz venezolana Gaby Spanic realizó una impactante confesión del moemento que vivió cuando supuestamente fue víctima de un intento de envenenamiento.

Es menester resaltar que en 2010 aseguró que se vio afectada por un supuesta intoxicación gradual por parte de su entonces asistente.

En este sentido, a través de una entrevista, detalló su experiencia de cuando vio el rostro de Jesús justo en el momento cuando estaba cerca de la muerte.

La actriz narró la ocasión cuando que se dio cuenta de que Dios existía en el momento en que padecía graves problemas de salud.

Estas anomalías en su organismo se habrían derivado por el supuesto envenenamiento a manos de su exasistente argentina, María Celeste Fernández.

“Cuando yo me di cuenta de que Dios existía, es cuando sobrevivimos después de un envenenamiento, que mucha gente del medio se burlaba y se reía", confesó

Además, añadió que "me puse a orar y de repente veo entre alfa, beta y gama, en ese estado del sueño, veo en la pared el rostro de Jesús que me sonreía y me decía ‘todo está bien, no va a pasar nada’”.

GABY SPANIC Y LA ESPIRITUALIDAD

En la misma entrevista la venezolana mostró su orgullo al tocar el tema de la espiritualidad.

“Fue tan bonito, yo sí lo cuento con mucho orgullo porque hay gente que no tiene fe en Dios y no ha vivido esas experiencias”, expresó,

A principios de marzo del 2022, la también ex reina de belleza de 48 años afirmó que contará su vida en una serie de libros llamada La saga de la verdadera Usurpadora.

“Cuando nos envenenaron y yo veía a mi hijo chiquitico, de dos años, envenenado también, y yo inflada como un globo y tenía que irme a trabajar”, precisó