Gilberto Correa reapareció y esto fue lo que le pidió a Maduro +VIDEO

El presentador de televisión Gilberto Correa pidió esta semana una audiencia con Nicolás Maduro para tratar temas de “interés mutuo”. Hasta este jueves, el líder del chavismo no ha dado una respuesta al locutor.

Correa, de 79 años, grabó el video en su apartamento y lo hizo llegar a Últimas Noticias, el cual publicó el material. En tal sentido, el presentador sostuvo que desea hablar con Maduro de un tema que es de interés para el país.

#29Sep | Gilberto Correa solicitó una audiencia privada con Nicolás Maduro para tratar tema de interés entre ambas partes y en beneficio del país. Video cortesía. pic.twitter.com/cnFzYY0ONz — Caraota Digital (@CaraotaDigital) September 29, 2022

“Uso este medio para solicitarle una audiencia privada para hablar de un tema de interés mutuo y para la República”, acotó Correa el 28 de septiembre. No obstante, el presentador no brindó detalles sobre los tópicos que desea tratar con Maduro.

CORREA: “ALGO HA PASADO”

El periodista y locutor dijo que decidió grabar un video porque no había logrado comunicarse con Maduro. Al respecto, aseveró que ha utilizado otros medios, pero no ha recibido una respuesta positiva.

“Lo hago por este medio porque lo he intentado por otros medios y no me ha sido posible hasta ahora. No me ha sido posible. Algo ha pasado”, sostuvo Correa. “Solicito una audiencia privada”, ratificó el presentador.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL OSCURO PASADO DE DON OMAR CON LAS DROGAS QUE CAUSÓ REVUELO EN SU FANATICADA

Correa aseguró que tuvo varios intentos fallidos para comunicarse con Maduro, puesto que no ha podido conseguir la audiencia privada. El chavismo no ha confirmado estos acercamientos del presentador, pero tampoco los ha desmentido.

Nicolás Maduro no ha respondido públicamente a la petición de Correa, así que no se conoce si la audiencia se llevará a cabo.