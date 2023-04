Gilberto Correa responde a seguidores: “Estoy en mis facultades mentales”

El presentador Gilberto Correa respondió este martes a los internautas que dudaban de sus facultades mentales. Al respecto, el también locutor insistió que está sano mentalmente y maneja sus redes sociales.

Gilberto Correa indicó que creó sus redes sociales para estar en contacto con sus “seguidores y amigos en el medio”. Pero también aseveró que en algunas publicaciones, los internautas arremeten en su contra.

“Sin embargo, he observado que algunos usuarios comentan que no estoy en mis facultades mentales, que tengo Alzheimer, en total falta de respeto con personas de tercera edad e imagen pública como yo”, indicó Gilberto Correa.

Además, Gilberto Correa aseguró que él se encarga de gestionar sus redes sociales. “Todo lo que se sube es bajo mi autorización”, agregó el presentador, quien lamentó que sea víctima de estas críticas.

SOLO TENGO PROBLEMAS MOTORES

La estrella de la televisión venezolana recordó que en 2017 fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. No obstante, subrayó que esta patología no afecta sus facultades mentales y solo tiene problemas motores.

“Como no es un secreto para nadie, cuando en 2017 dije públicamente en una entrevista que me diagnosticaron Parkinson, comprobado por un informe médico que solo afecta mi parte motora y en mi caso me ha causado rigidez”, agregó Correa.

El presentador lamentó que, por primera vez en su carrera, deba pronunciarse para un tema de estas características. “Quien me conoce, sabe que en 52 años de trayectoria jamás he salido a desmentir ningún tema de mi vida personal. Nunca he desmentido nada”, agregó.