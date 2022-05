Gio y Gabo de La Melodía Perfecta anunciaron la muerte de su madre este 21may

Este sábado falleció, por un presunto derrame cerebral, Elsa Carola, madre de Gio y Gabo Martínez, integrantes de agrupación venezolana La Melodía Perfecta.

Gio Martínez anunció la trágica noticia a través de su cuenta de Instagram, donde le dedicó unas palabras a su progenitora.

"Parte de mi vida se va contigo, parte de mi muere el día de hoy; ya no seré el mismo, ya no sentirte, me matara el dolor porque ya no estás. Te amo con todo mi corazón", escribió el artista.

De igual forma el integrante del talentoso duo criollo aprovechó la publicación para pedirle "perdón" a su mamá.

"Hoy mi alma se va contigo, hoy le digo a la vida y a Dios que fue injusto por dejarte ir mi reina, ya los días serán noche, las noches serán largas esperando si es de irme para encontrarnos y cuidar cómo no pude lo haré, te amo", agregó.

MELODÍA APAGADA

De acuerdo con El Farandi, recientemente los hermanos pidieron a sus seguidores que oraran por la pronta recuperación de su madre porque se encontraba estado crítico.

Se conoció de forma extraoficial que Carola sufrió días atrás un derrame cerebral que la llevó a un complicado estado de salud.

¿CÓMO OCURRE UN DERRAME CEREBRAL?

De acuerdo con Radiologyinfo, un derrame cerebral ocurre cuando es interrumpido el flujo de sangre hacia una parte del cerebro, como resultado de la rotura o bloqueo de un vaso sanguíneo.

El derrame cerebral puede ser hemorrágico cuando un vaso se rompe y permite que la sangre se desparrame por el cerebro.

Y uno isquémico ocurre cuando un vaso, que lleva sangre hacia el cerebro, queda bloqueado o restringido debido a arterias que están severamente angostadas o producto de un coágulo sanguíneo.