Gloria Estefan no se unirá a ola de conciertos en Venezuela "mientras siga el régimen"

Ante la ola de conciertos internacionales, la cantante cubana Gloria Estefan descartó este lunes hacer algún espectáculo en Venezuela hasta que cambie la situación política que atraviesa el país.

Estefan subrayó que no hará un espectáculo en el país mientras Venezuela siga bajo el poder de Maduro. “No cantaré en Venezuela mientras siga el régimen”, acotó la famosa cantante originaria de La Habana.

“Ahora se me haría difícil porque no he cantado en Cuba por esa razón, pienso que es muy difícil cuando hay un gobierno que controla tanto las cosas y uno está entrando de afuera”, expuso Estefan en una entrevista para Chisme no like.

La cantante indicó que, en caso de hacer un concierto en Venezuela, quiere poder hablar abiertamente a su público. “No me gusta ir a un lugar donde me digan lo que tengo que hacer o lo que no puedo hacer”, explicó.

ESTEFAN RECUERDA A VENEZUELA

La artista de 65 años afirmó que le gustaría volver a cantar en Venezuela, al igual que en Nicaragua y Cuba. “Ese es mi sueño”, aunque señaló que lo hará cuando esos países estén en otras condiciones políticas.

“El Poliedro, yo todavía tengo unos recuerdos impresionantes de cantar allí y el pueblo no tiene la culpa, obviamente. Pero yo no puedo nada más pararse en un escenario sin decir algo de lo que está pasando”, señaló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: "NO TENGAN MIEDO": EL MENSAJE DE OLGA TAÑÓN A LOS ARTISTAS PARA QUE SE PRESENTEN EN VENEZUELA

Estefan recordó que su padre fue preso político de Fidel Castro. “Entonces la política en mi vida ha sido algo tan difícil y doloroso que no me gusta mezclar eso. Desafortunadamente en este momento para mí ir a Venezuela sería algo muy político”, sostuvo.

Ana Gabriel tiene una posición parecida a Estefan, puesto que dijo en un concierto en Argentina que no volverá a Venezuela hasta que haya un cambio político. “Yo desde 2013 no he vuelto y no voy a volver hasta que esté fuera”, dijo.

Sin embargo, Olga Tañón llamó a otros cantantes internacionales a hacer conciertos en el país. “Que sigan viniendo todos los artistas a Venezuela, que no tengan miedo, que la gente aquí es buena”, sostuvo a inicios de octubre, tras un espectáculo en Caracas.