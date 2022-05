Gustavo Elis recibió la ira de los usuarios de TikTok tras comparar a Cristian Castro con Beetlejuice

El cantante venezolano Gustavo Elis comparó a Cristian Castro con el recordado personaje de Beetlejuice, que fue interpretado en la gran pantalla por el afamado actor Bill Murray.

“Perdóname Cristian pero tenía que hacerlo”, escribió Elis junto a un video que subió a su cuanta de TikTok, del concierto que dio Castro en Caracas este viernes 20 de mayo.

Esta comparación, en modo de broma, que hizo el venezolano desató la ira de los usuarios de la referida red social, quienes defendieron a Castro y cargaron contra Elis.

“No qué va, no era el momento para eso”, “Uno de los mejores cantantes de pop. Eso no hay que dudarlo y por un look distinto lo critican", fueron algunos de los comentarios.

Otros escribieron que “lo importante es la voz, muchos quisieran cantar así”, “he aquí la versión de que no todos los cantantes son puro físico... tremenda voz”.

El viernes 20 de mayo Cristian Castro realizó una presentación en Venezuela donde cautivó a sus seguidores.

De acuerdo con Diario 2001 salió vestido con traje de gala negro, y de estilismo una melena platinada, que algunos aseguraron era una peluca.

Se aflojó la corbata y fue el momento de cantar “Amor”, además de los temas del homenaje a sus colegas y paisanos Juan Gabriel y José José.

Del primero interpretó “He venido a pedirte perdón”, “Con tu amor” y “Te sigo amando”, para ponerle el tono romántico.

Siguió con “Por amor a ti”, que le escribió Frank Quintero, y “Lloran las rosas”, esta última del también de un venezolano, Alfredo Matheus, canción que dedicó a su abuela.

La lista de canciones continuó con “Vuélveme a querer”, “Morelia” y “Lloviendo estrellas”, esta última convirtió el recinto en una gran discoteca.

Fue un gran reencuentro de Castro con su fanaticada en Venezuela, tras años sin visitar el país.