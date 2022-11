Habló la bruja que contrató Aleska Génesis: "Era para hacerle unas consultas y montar unos trabajos"

La "bruja" que contrató la modelo venezolana, Aleska Génesis, para realizar el "amarre" al cantante Nicky Jam rompió el silencio y habló del video que se ha hecho viral en las redes sociales.

"No lo voy a negar Génesis Aleska me contrató para hacerle unas consultas y para montar unos trabajos", indicó en un video.

En ese sentido, acotó que se dedica al espiritismo y "no creo que sea algo malo, cada quién tiene su propia creencia y tiene su religión (...) muchas personas lo hacen y lo practican".

#10Nov | La bruja que contrato la modelo venezolana Génesis Aleska se pronunció a través de las redes sociales y confirmó que fue contratada para realizar "algunas consultas y trabajos", luego de que se filtrará un video en el que se le viera realizando brujería a #NickyJam pic.twitter.com/dey75S3Z3O — Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 10, 2022

Sin embargo, la mujer aclaró que la cuenta que está rodando en redes sociales que se hace llamar la negra Francisca (@paramaconiamarres) es falsa.

"Me estoy viendo envuelta en una situación y quiero dejar claro que esa cuenta que está rodando de que la negra Francisca no es mía. De que cobro esto o cobro aquello eso es falso", dijo.

En dicha cuenta se detallaba los costos de los trabajos que realizaba. Dependiendo de lo que tenga que hacer, indicaban que la mujer ofrecía servicios que pueden superar los 5.000 dólares.

¿BRUJERÍA A NICKY JAM?

La modelo venezolana Aleska Génesis, quien tuvo una relación con el colombiano Nicky Jam, habría recurrido a una bruja para que le haga un amarre con el cantante, de acuerdo a filtraciones de los últimos días.

Según estas versiones, Aleska buscó una bruja para retener a Nicky Jam, quien buscaba terminar la relación. En tal sentido, se filtró un video en que se observa a la modelo frente a una pantalla y haciendo el supuesto embrujo.

“Que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro solamente se le levante con ella, que no tenga paz, no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir… Su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellanos”, dice la supuesta bruja.

Todos los fanáticos pensaban que la relación de Aleska y Nicky Jam era cosa del pasado. Sin embargo, con estas filtraciones, la modelo ha vuelto a figurar por las supuestas acciones para recuperar el amor del reguetonero.