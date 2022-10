Hailey Bieber y Selena Gómez cara a cara: Las fotos de ambas de las que todo el mundo habla

Hailey Bieber y Selena Gómez estuvieron cara a cara este fin de semana en la última gala de los premios del Museo de la Academia en Los Ángeles.

Mucho se dijo sobre que Hailey fue la responsable de que Selena terminara su relación con Justin Bieber a principios de 2018.

Y es que la historia de amor entre Hailey y Justin Bieber comenzó en su adolescencia, gracias a la cercana relación que existía en sus papás. Pero, en ese entonces el cantante mantenía un noviazgo con Selena y la modelo era amiga de los dos, reseñó Glamour.

Sin embargo, ahora cuatro años después ambas se reencontraron en Los Ángeles y decidieron posar juntas sonrientes y abrazadas.

This. Is. 𝑯𝒆𝒓story. ♥️ Selena Gomez and Hailey Bieber just gave us the greatest pop culture plot twist. https://t.co/z5rhF9Tsk2 pic.twitter.com/4Houjl41kH

— E! News (@enews) October 16, 2022