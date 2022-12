Hallan muerto al salsero Lalo Rodríguez, es recordado por el tema Ven, devórame otra vez

Las autoridades encontraron este martes, 13 de diciembre, el cadáver del cantante de salsa Lalo Rodríguez. De acuerdo a reportes preliminares, el artista de 64 años falleció por causas desconocidas en el municipio de Carolina, Puerto Rico.

De acuerdo a la policía de Puerto Rico, el cuerpo de Rodríguez fue encontrado a las 3 de la tarde de este martes en el estacionamiento de la cancha deportiva de la residencia Sabana Abajo.

“Él estaba aquí desde temprano y hay familiares de él que residen aquí. Sin embargo, él no estaba visitándolos en ese momento. El cadáver fue hallado cubierto por una sábana frente a la cancha de baloncesto”, expuso la reportera de Telemundo.

Testigos relataron que Rodríguez estaba en el sector desde hace varias horas. No obstante, ningún vecino tiene detalles sobre cómo murió el cantante y solo se pudo conocer que las autoridades encontraron el cadáver.

¿DE QUÉ MURIÓ RODRÍGUEZ?

El subdirector del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Carolina, el teniente Luis Rivera, aclaró que no conoce la causa de muerte. Asimismo, apuntó que no hay casquillos de bala cerca del cadáver y subrayó que no hay evidencia de violencia.

“Lo que se ha podido recopilar es que tenemos una persona muerta tirada en el estacionamiento. No sabemos la causa de muerte. Si se requiere forense, podremos tener más información. No hay indicios de violencia”, apuntó.

La policía recibió una alerta de una persona muerta en el conjunto residencial. Al llegar, encontraron el cadáver de Rodríguez en las cercanías de una cancha de baloncesto. Poco después, los paramédicos identificaron al cantante.

Rodríguez estuvo hospitalizado en noviembre y, de acuerdo a filtraciones, estaba en un estado “catatónico”. De acuerdo a La Voz de Carolina, el salsero llegó a estar intubado, aunque no hay más detalles sobre su estado de salud.

Lalo Rodríguez comenzó su carrera en 1970 y es reconocido por el éxito Ven, devórame otra vez, lanzado en 1989. Durante su amplia trayectoria, hizo conciertos en toda América y se convirtió en uno de los principales exponentes del género.