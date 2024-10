Hermana de Liam Payne público desgarrador mensaje y así reaccionaron los fanáticos

Ruth Gibbons, hermana de Liam Payne, se despidió del exintegrante de One Direction con un desgarrador mensaje en redes sociales, en el que lamenta no haberlo «podido salvar», al tiempo que afirmó que el mundo no fue «suficientemente amable» con él.

«No puedo creer que esto esté sucediendo. Muchas veces he expresado públicamente mi orgullo por Liam, pero nunca mucho sobre la vida como su hermana. Liam es mi mejor amigo, nadie podía hacerme reír tanto como él», describió Gibbons en su escrito.

En la carta, Gibbons recordó que cuando tenía 17 años, Liam se mudó para seguir con sus sueños. Por ese motivo, dijo, por fin pudo aprobar su examen de conducir en las semanas en las que participó en ‘The X Factor». La razón, comentó, es que «no podía soportar la idea de no poder llegar hasta él».

Relató que con frecuencia conducía para tomar el té con Liam Payne después del trabajo, solo para pasar el rato. Además, contó que le gustaba ir a recoger a su hermano cuando empezó todo, en especial luego de los conciertos. «Liam adoraba a 1D, adoraba a sus hermanos y hablábamos mucho de ello».

«Liam sabía que podía llamarme en cualquier momento, cualquier día, y que yo le contestaría o que siempre lo buscaría si necesitaba volver a casa. Nuestras llamadas siempre acababan con un ‘te quiero’, ‘te extraño’, ‘te quiero, Ru'», añadió.

«NACIÓ CON MÚSICA EN LAS VENAS»

La hermana de Payne también afirmó que este nació «con música en las venas» y que desde muy chico, estaba claro que sería una estrella.

«No siento que este mundo fuera lo suficientemente bueno o amable contigo, y muy a menudo en los últimos años, tuviste que esforzarte mucho para superar todo lo que te apuntaban», le defendió.

«Solo querías que te quisieran y hacer feliz a la gente con tu música. Nunca creíste que fueras lo suficientemente bueno, espero que ahora puedas ver esta efusión de amor que nunca recibiste en tu época», acotó.

Finalmente, cerró su mensaje con lo siguiente: «Lamento no haber podido salvarte. Por última vez necesito que sepas que estoy aquí si necesitas algo, conduciría hasta el fin del universo para traerte de vuelta».

EL MENSAJE DE LOS FANS

Luego de esa publicación que hizo en Instagram, cientos de fanáticos de Liam Payne dejaron conmovedores mensajes, enviando fortalezas a Gibbons.

«Enviando cada pedacito de amor», le comentó una usuaria. «Mi corazón está destrozado por ti», respondió alguien más.

Una chica además expresó que Liam Payne «era tan amado». «Y tuvo suerte de tener una hermana como tú. Espero que puedas aferrarte a esos recuerdos», deseó.

La publicación cuenta también al momento con más de 465 mil me gusta y más de 17.900 comentarios. De igual manera fue compartida por casi 33.000 usuarios.

Cabe mencionar que el viernes se filtró un video del padre de Liam Payne, visitando el hotel por donde murió su hijo en el barrio argentino de Palermo.

Geoff Payne, su progenitor, le dejó recuerdos en el altar que armaron sus fans y además estuvo en el balcón por donde cayó el cantante.