Hija de Yuvanna Montalvo sufrió bullying en escuela de EEUU, esto contó la actriz

La actriz Yuvanna Montalvo reveló que su hija con Juan Carlos García sufrió de bullying por primera vez en su escuela en los Estados Unidos.

«Me acaba de contar mi hija lo que le pasó en su colegio, yo les juro que pensé que no pasaría. Lo que sí es cierto es que la mayoría de los niños en el colegio son víctimas de bullying. Me dio tanta rabia», empezó diciendo en un video de TikTok.

«Los que lo hicieron también son niños, pero tengo rabia con sus papás, tengo rabia de como un comentario que podría ser para esos niños inocente, puede cambiar la personalidad y la seguridad de una persona. Yo sé que tengo que trabajar en eso con mi hija y asegurarnos de que tengan una autoestima alta, de que nada les afecta», señaló.

CASO DE BULLYING

Lo acontecido sucedió mientras la niña fue a buscar agua y no podía abrir el envase. «Había cinco niños de sexto grado y empezaron a burlarse de ella y a decir que tenía la cara fea. Ahora no pide para ir a buscar agua, no quiere ir al baño. Yo no sabía nada de esto y siempre le digo que cuando le pase una situación de esta se defienda».

«Realmente en esta situación no se lo pude decir, le dije cuando sean muchos niños contra ti, simplemente ignóralos, no sé si fue el mejor consejo. No sé cuál consejo le deba dar en estos momentos. Lo cierto es que la chiquita está afectada porque nunca le había pasado y aunque parezca una tontería de juego de niños, esto puede llegar a cambiar la seguridad de una personita», indicó Yuvanna.

La niña dijo que tardó en contarle porque sabía que su mamá se iba a poner muy molesta con esos niños. «Ósea tan noble».

@soyyuvanna Mi hija tiene 7 añitos y es tan injusto que le hicieran eso 💔 parece una tonteria pero soy una mama leona 🥹 ♬ sonido original – Yuvanna Montalvo✨💙💚

«Mi rabia es contra los papás que muchas veces saben lo que hacen sus hijos y lamentablemente siguen permitiendo que esto pase. Hoy fue esta tontería, pero mañana no se sabe», apuntó.

La actriz señaló que es algo que no considera lo suficientemente grave para hablarlo con el colegio y que vayan a tomar acciones. No obstante, señaló que no le gustaría dejarlo pasar por alto.

«Le di el ejemplo de mamá y papá que somos figuras públicas y que estamos constantemente recibiendo elogios, pero al mismo tiempo muchos comentarios malos, y esos comentarios simplemente los desechamos y nos quedamos con los mejores», prosiguió Yuvanna.

«También le dije que probablemente esta no iba a ser la última vez que le pasaba, porque no dependía de ella, sino de los niños que estaban haciendo eso. Que esos niños no piensan realmente eso de ella, sino que estaban ahí para molestar a quien pasara por allí. También le dije que las personas que constantemente hacen eso, lamentablemente llenan sus vacíos de esa forma, haciéndole mal a otros», continuó contando.