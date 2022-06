Hospitalizan de emergencia a Travis Barker, esposo Kourtney Kardashian, su hija pide orar por su salud

El músico Travis Barker, esposo de Kourtney Kardashian, fue trasladado de emergencia este martes, 28 de junio, en una ambulancia a un centro médico en California, Estados Unidos.

Según varios medios norteamericanos, el batería del grupo Blink-182 empezó a sentirse mal por lo que decidió ir junto a su esposa al Hospital de West Hills. Sin embargo, allí se dieron cuenta de que necesitaba otro tipo de atención y decidieron llevarlo al Centro Médico Cedars-Sinai, reseñó la revista Hola.

Kourtney Kardashian no se separó ni un instante de su esposo Travis Barker mientras era colocado en una camilla y llevado al centro de salud.

A la ambulancia la siguió hasta el centro médico un vehículo con el equipo de seguridad de la pareja.

Según el portal TMZ, el baterista de Blink-182 sufrió una pancreatitis provocada por una colonoscopia.

Aunque no se conoce su estado de salud actual, muchos fanáticos expresaron su preocupación tras leer el último mensaje de Barker en redes sociales: "Dios, sálvame".

A esto se le sumó la solicitud que hizo Alabama Barker, quien es su hija mayor. La joven pidió a todos sus seguidores que recen por su padre. "Por favor envíen sus oraciones", escribió en sus redes.

Además, en su cuenta de TikTok, Alabama mostró una imagen en la que podía verse cómo sujetaba la mano de su padre y pedía que rezaran para que se recuperara. Sin embargo, la publicación fue eliminada posteriormente.

Amid news of Travis Barker's hospitalisation, his daughter, Alabama, has posted on her Instagram Story and TikTok: "Please send your prayers." https://t.co/LKxfqRxflE pic.twitter.com/Yz0ERYYIht

— Jessie Lynch (@jesskalynch) June 29, 2022