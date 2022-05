"Hoy necesitamos de ti": Artistas realizarán concierto en Miami a beneficio de Chyno Miranda +DETALLES

La situación de Chyno Miranda ha sido un misterio desde hace varios meses, y ahora sus colegas sorprendieron a los fanáticos con un anuncio inesperado.

A través de sus redes sociales, Julio Ducharne, mánager del cantante, emitió un comunicado y confirmó que se realizará un concierto en su honor para ayudarlo a pagar sus gastos médicos.

Por medio de sus historias de Instagram recalcó que la presentación tendrá lugar el próximo 8 de junio en Miami, Florida, y contará con la participación de artistas como Víctor Drija, Jerry Di, Marko, Jonathan Molly, Víctor Muñoz; Jorge Luis Chacín, Ronald Borjas, Sherlene, entre otros.

REALIZARÁN CONCIERTO POR LA SALUD DE CHYNO MIRANDA

Ducharne compartió las primeras imágenes del flyer oficial, en el que pudo leerse una emotiva dedicatoria al venezolano.

"La música siempre nos ha unido y hoy necesitamos de ti. Para nadie es un secreto que nuestro amigo Chyno ha estado pasando por momentos delicados de salud. Ha evolucionado y puesto más del 100% en su recuperación. Sin embargo, hoy te pedimos que lo acompañemos en este camino para que pueda seguir costeando los gastos de su recuperación", destacó el documento.

El mensaje cerró con una petición especial a sus seguidores: "Contamos contigo, este 8 de junio en la Scala Brickell y de esta manera poder recaudar fondos para ayudar a Chyno y seguir celebrando su vida hoy y siempre. Sus amigos".

Ducherne agregó que el enlace para adquirir las entradas, las cuales oscilan entre los 50 dólares por persona (150$ VIP); de 100$ a 300$ en parejas y de 300 a 900 dólares las mesas.

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DEL CANTANTE?

Días atrás, la expareja de Miranda, Natasha Araos, compartió una tajante respuesta en redes sociales al ser cuestionada nuevamente sobre la salud del padre de su hijo Luca.

"Físicamente está bien. Él está trabajando ahora y mejorando otra área de su vida", aclaró en sus historias de Instagram.

No obstante, a pesar del mensaje de la modelo, los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain revelaron en su programa Chisme no Like, que la supuesta prima de Chyno, identificada como Yurubia, sería la responsable de mantenerlo recluido en una clínica caraqueña.

"No fue su mamá, no fue su novia, ni Julio Ducharne, el mánager puesto por Natasha para espiar toda la situación. Quien tiene secuestrado a Chyno es su prima, se lo llevó en diciembre engañado a Venezuela y al otro día lo internaron en una clínica del gobierno", dijo Ceriani.