Huáscar Barradas ganó el Latin Grammy por su disco con la Sinfónica Simón Bolívar

El cantautor y músico venezolano Huáscar Barradas ganó este jueves, 16 de noviembre, el premio Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Clásica, por su disco en colaboración con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.

El músico estaba compitiendo con otros cuatro álbumes para este galardón, pero su última producción, Huáscar Barradas Four Elements Immersive Symphony for Orchestra and Chorus, se llevó el premio.

«Gracias a Dios y a la vida por darnos la oportunidad de grabar un proyecto tan ambicioso como este. Más de 200 personas tuvimos que utilizar para grabar este trabajo tan completo», dijo el músico durante su discurso de agradecimiento.

En la producción del álbum también participaron Maria Cardemas, Eugenio Carreño y Eduardo Martínez Planas

BARRADAS: «GRACIAS A VENEZUELA»

Barradas no dudó en agradecer el trabajo que hizo la Orquesta Simón Bolívar y el Coro Nacional Sinfónico de Venezuela. Además, insistió que tuvieron que articular a decenas de músicos para grabar el álbum con éxito.

«Gracias al Sistema de Orquestas. Por más de 45 años a nosotros, los que tocamos desde muy chamitos una flauta, una trompeta, una viola, en vez de una pistola o un revólver», explicó.

El compositor, quien formó parte del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles, exhortó a usar el arte como un método para alejarse de la violencia. «Que sea a través de la música que transformemos el mundo», explicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SUPERMAN: LEGACY ANUNCIÓ A SU PRIMERA VILLANA Y LA INTERPRETARÁ LA VENEZOLANA MARÍA GABRIELA DE FARÍA

Huáscar Barradas ganó el Latin Grammys al Mejor Álbum de Música Clásica. “Le dedico el premio a Venezuela que se levanta todos los días con una sonrisa y se alimenta de esperanza, no lo olviden”. pic.twitter.com/baQxMCZjKN — Dulce María Ramos (@DulceMRamosR) November 16, 2023

Finalmente, Barradas agradeció a Venezuela y a todos sus connacionales. «Nuestro país se levanta todos los días con una sonrisa y se alimenta de esperanza. No lo olviden», concluyó.

Además de Barradas, también están nominados a los Grammy Latinos, en distintas categorías, los cantantes venezolanos Joaquina, Lasso y Akapellah.