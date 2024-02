﻿ ¿Inclusión forzada? El nuevo escándalo que sacude al Miss Universo y a su directiva para obtener mejores ingresos

Esta semana salió a la luz un video que evidenciaría la inclusión forzada planeada por Miss Universo para obtener mejores ingresos. En la reunión celebrada el 21 de octubre de 2023 aparece la presidenta de la organización Anne Jakapong liderando la trama.

Desde su llegada en octubre de 2022, Jakapong aseguró que buscaba hacer el concurso más inclusivo. Desde entonces se ha permitido la participación de trans, mujeres divorciadas, mayores, de tallas grandes o con hijos. No obstante, todo se trataría de una estrategia publicitaria que no busca una inclusión para empoderar a estas mujeres, sino que simplemente explotar sus imágenes.

En un video publicado en el programa «De Primera Mano», se observan a Jakapong con Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo y la directora para México Cynthia de la Vega.

“Ya saben cómo va nuestro plan Maya, vamos a aceptar de todo, mujeres trans, mujeres casadas, mujeres divorciadas, mujeres de diferentes edades, es nuestra estrategia de comunicación”, dice Anne Jakapong.

Aunque en un principio estas palabras no tienen nada de malo, de inmediato salieron a relucir sus verdaderas intenciones.

“Solo entre nosotros sabemos, pueden competir, pero no pueden ganar. Así que vamos a basarnos en la inclusión social y ellas van a pensar: ‘Soy parte de la organización’”, añadió la empresaria.

EXCLUSIVA: VIDEO expone presunta CORRUPCIÓN en el certamen #MissUniverso. Los ORGANIZADORES usan INCLUSIÓN como estrategia y estaban dispuestos a elegir a la que 'más les convenga'.#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/GJAxyC3Lj1 — De Primera Mano (@deprimeramano) February 23, 2024

De esta forma, la organización podría venderse como inclusiva, pero estas mujeres no tendrían oportunidad de ganar.

“La razón obvia es la inclusión y tú ya sabes desde antes quién va a ser la ganadora. Pero primero tenemos que crear el reality, para que podamos vender nuestros productos”, añadió Jakapong.

Asimismo, hizo énfasis en que todos los eventos de la organización deben explotar el tema de la inclusión. “Así que cuando hagan el reality show tienen que empoderar a las mujeres. Todo está conectado para el dinero”, añadió.

Con respecto a los criterios para elegir a las ganadoras, Jakapong se lo dejó muy en claro al resto de los directivos. “Así que ustedes nos dicen cuáles tienen más seguidores. Vamos a elegir las que tengan más alcance en redes sociales, más seguidores y enganche con la audiencia”, asentó.

La próxima edición del Miss Universo se llevará a cabo el 28 de septiembre en México.

HABLÓ UN MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN

Rodrigo Goytortua, quien formaba parte de la empresa, señaló que lo habían contratado para llevar a cabo un cambio verdadero en la organización. Sin embargo, acotó que «me doy cuenta de este tipo de cosas que dejan mucho que desear y que no van de acuerdo a lo que yo pienso y lo que estaba proponiendo como estrategia. Hay muchos fraudes en México y a nivel internacional que se han ido revelando».

«Yo propuse era cambiar el Miss Universo y crear contenido de valor y que las chicas tuvieran que aportar algo de valor, pero lo tomaron por la parte de inclusión y que iban a lucrar con eso. Iban a abrir las edades pero desde una perspectiva de dinero que se me hizo muy cruel y eso no va con mis valores», contó.

Además, sostuvo que los videos que se filtraron de Jakapong hablan por sí mismo. «Esto le da la vuelta por completo a lo que ellos vienen diciendo y acusando falsamente», dijo.

Rodrigo Goytortua apuntó que tiene captura de pantallas y videos de cómo las Miss Universo llegaron a México y «se quejaron de los tratos y que las trajeron con engaños. Les dijeron que iban a un evento de caridad a una fundación y que no les estaban pagando nada y cuando llegaron vieron el evento todo patrocinado».

«Cuando termina mi participación y exijo mi pago, recibo un correo de Raúl Rocha Cantú muy agresivo y acusándome de muchas situaciones. Me amenazó y que me iba a llevar a los tribunales y mandarme de cárcel. Su socio me llamó y me amenazó de muerte. Si me llega a pasar algo a mí o a mi familia hago responsable a Raúl Rocha», manifestó.