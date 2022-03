¡Inesperado! Joven que protagonizó altercado en concierto de Morat recibió un regalo de la banda

La joven que estuvo involucrada en el altercado durante el concierto de Morat, habría recibido unas baquetas firmadas por parte de la agrupación.

Así lo aseguró el influencer Irrael Gómez, a través de sus redes sociales, donde posteó una fotografía del baterista Martín Vargas, con el detalle para la joven.

"La productora le consigue a la joven las baquetas firmadas por la banda Morat. Siguiente paso, que pasará con la mujer que sacó el arma inapropiadamente", escribió Gómez en su Instagram.

LA JOVEN DEL ALTERCADO EN CONCIERTO DE MOTAT RECIBIÓ INESPERADO REGALO: ¿QUÉ PASÓ EN EL EVENTO?

En la segunda presentación del afamado grupo colombiano en un reconocido centro comercial de Caracas, ocurrió un hecho que empañó un poco el espectáculo, y se hizo viral en las redes sociales.

Una tuitera llamada Victoria denunció que una mujer con un arma agredió a su pareja y amigos durante el concierto.

"Asistí al concierto de Morat, disfruté y canté con mis amigos hasta quedar afónica y todo parecía increíble y proyectarse como el mejor día de mi vida. Yo tenía un lindo a cartel en la que le pedí una baqueta a Martín (@gnrlmvm). Él vio el cartel y lo lanzó, empezó un forcejeo entre la fila de adelante, mi novio y el novio de mi amiga, en eso mi amiga le grita a su novio: 'Suéltalo no vale la pena' y en eso la escolta de las mujeres que estaban adelante sacó una pistola en un concierto y le apuntó directamente a mi novio en la cabeza", contó.

Además, expresó que durante el forcejeo ella recibió un golpe en la cara, su novio dos mordiscos, mientras su amigo un cachazo.

"Martín no me quede con la baqueta pero me quedé con los recuerdos de una noche inolvidable. 100% agradecida", dijo la joven en sus redes sociales, tras el lamentable incidente.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, la joven aún no se ha pronunciado sobre el recibimiento de las baquetas firmadas, que Gómez asegura que la productora le consiguió.

Aunque aseguró en su hilo en Twitter que la productora se puso en contacto con ella, tras el mal rato que pasó.

"Ya la directiva se ha puesto en contacto conmigo y me alegaron que están haciendo todo lo posible para solucionar la situación y atacarla como un hecho aislado que no empañe los shows que se hicieron", dijo la joven.