J-Lo dio su primera entrevista tras divorcio con Ben Affleck, esto dijo

La cantante estadounidense Jennifer López dio esta semana su primera entrevista tras su divorcio con el actor Ben Affleck, revelando detalles sobre lo difíciles que han sido sus últimos meses y cómo creció como persona.

López habló sobre su situación actual en el programa Interview Magazine, del comediante Nikki Glaser. Aunque no mencionó directamente a Affleck, habló sobre el álbum This Is Me… Now, inspirado en su romance con el actor.

«Con This Is Me… Now, me sentí como si, ¡wow!, llegué hasta aquí. Estoy bien. Ya hice todo el trabajo y miren dónde estoy… y luego fue como si todo mi maldito mundo explotara», explicó López.

La cantante también meditó sobre las expectativas que tiene el mundo del entretenimiento sobre su vida amorosa. «Hay quienes piensan que para estar completos y ser felices necesitamos estar con alguien, pero no es así», afirmó.

CANCELACIÓN DE LA GIRA

Por otra parte, López habló sobre la cancelación de su gira US Summer 2024 Tour ‘This Is Me… Live’. En medio de su ruptura con Affleck, dijo que se sintió «devastada» por suspender los conciertos, pero aclaró que «necesitaba estar con mis niños y conmigo misma».

«Debía realmente excavar en las cosas que estaban pasando en mi vida. Y me alegro de haberlo hecho, porque fue una época muy difícil para mí. Probablemente, la más dura, pero también fue bueno porque pude hacer todo ese trabajo en mí misma», expuso López.

La cantante apuntó que vivió uno de los momentos «más duros» de su vida. «En el fondo seguía buscando que alguien llenara ese vacío. Ahora me doy cuenta de que no lo necesito. Estoy bien», añadió López.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LOS ESFUERZOS QUE HABRÍA REALIZADO JENNIFER LÓPEZ PARA SALVAR SU MATRIMONIO CON BEN AFFLECK

Además, aclaró que actualmente «no está buscando a alguien», «Todo lo que he hecho en los últimos 25 o 30 años, en estas situaciones difíciles, me hace pensar: ¿Qué puedo hacer cuando estoy volando sola?», aseveró.

Tras estar juntos entre 2002 y 2004, López y Affleck reavivaron su romance en 2021 y se casaron unos meses después. Sin embargo, la cantante solicitó el divorcio en abril de este año, arumentando que había «diferencias irreconciliables».