J-Lo rompió en llanto al hablar de una de las decisiones «más difíciles» que ha tomado

Jennifer López, también conocida como J-Lo, protagonizó un emotivo momento en una entrevista, al hablar de lo difícil que fue tomar la decisión de cancelar su gira, algo que nunca había hecho en su carrera como cantante.

En ‘The Graham Norton Show’, la intérprete de «El anillo», con voz quebradiza, afirmó que el querer estar con sus hijos en casa fue lo que la llevo a ello. J-Lo aseveró que esa fue lo mejor que pudo hacer para su salud tanto mental como emocional.

LEA TAMBIÉN: LUTO EN LA FARÁNDULA MEXICANA TRAS EL FALLECIMIENTO DE LA HERMANA DE THALÍA ESTE 8 NOV

«Nunca antes había hecho algo así, pero este verano me di cuenta de que necesitaba estar en casa. No es fácil tomar este tipo de decisiones, pero sentí que era lo mejor para mí en ese momento. Quería estar con mis hijos y darme ese tiempo para recargar energías», señaló.

Asimismo, aprovechó el momento para disculparse con sus fans por la cancelación, aunque se mostró segura de que ellos comprendieron la necesidad de priorizarse.

«Siempre que hay una oportunidad. Me gusta pedir disculpas a mis seguidores, porque sé lo que significa para ellos verme en concierto. Pero ellos me mostraron mucho amor, y eso fue lo que más me tocó», exclamó J-Lo.

A pesar de lo que cualquiera esperaría, la actriz no habló sobre su expareja Ben Affleck, a quien le presentó la solicitud de divorcio semanas atrás tras dos años de casado.

SOBRE BEN AFFLECK

El mes pasado, López se refirió a la ruptura con Affleck por primera vez durante una entrevista.

López habló sobre ello en el programa Interview Magazine, del comediante Nikki Glaser. Aunque no mencionó directamente a Affleck, habló sobre el álbum This Is Me… Now, inspirado en su romance con el actor.

«Con This Is Me… Now, me sentí como si, ¡wow!, llegué hasta aquí. Estoy bien. Ya hice todo el trabajo y miren dónde estoy… y luego fue como si todo mi maldito mundo explotara», explicó López.

La cantante también meditó sobre las expectativas que tiene el mundo del entretenimiento sobre su vida amorosa. «Hay quienes piensan que para estar completos y ser felices necesitamos estar con alguien, pero no es así», afirmó.