Jencarlos Canela se sinceró 10 años después: ¿Por qué se separó realmente de Gaby Espino?

Tras 10 años de su separación con Gaby Espino, el actor Jencarlos Canela se sinceró sobre la relación y por qué ambos tomaron la decisión de elegir caminos separados. Aunque descartó que haya sido por la diferencia de edad entre los dos.

«Yo no creo que sea una cuestión de edad, te soy sincero, porque en los años que nosotros estuvimos juntos yo nunca sentí una diferencia de edad. Yo creo que más que nada eran las etapas en las cuales nos encontramos porque independientemente de la edad tú te puedes encontrar en una etapa muy similar a la de otro ser humano que te puede llevar 40 años. En el caso de Gaby y mío realmente nunca sentí la diferencia de edad, simplemente fue que las etapas en las cuales nos encontramos empezaron a cambiar de tal manera que creó una separación», expresó.

Durante una entrevista ofrecida al pódcast de Rodner Figueroa, Canela comentó que ellos nunca dejaron que el hogar se volviera tóxico.

«Mucha gente trata por hijos de intentar y de intentar. Yo dije si estoy sintiendo lo que estoy sintiendo antes de yo tomar decisiones que van a destruir mi relación con la madre de mis hijos porque esto no es una novia de unos añitos, es la madre de mis hijos, esto es una conexión de por vida, yo no puedo permitir ni me puedo dar el lujo de cometer errores en esta relación, tengo que cuidar la amistad por lo menos», indicó.



JENCARLOS CANELA Y LA RELACIÓN CON ORIANA, LA HIJA DE GABY ESPINO

Asimismo, manifestó que, a pesar de estar separados, mantienen una relación linda por su hijo Nicolás y por Oriana, la primogénita de Gaby.

«Yo me acuerdo estábamos en una casa en El Doral. Teníamos unas escaleras y yo bajaba con Oriana y fue la primera vez que ella me dijo ‘papi tú’. Y yo creo que ese fue el momento donde dije ‘pase lo que pase entre Gaby y yo, esta es mi hija. Yo jamás le voy a dar la espalda a esta niña. Yo voy a estar ahí por ella el resto de mi vida'», afirmó.

En ese sentido, Jencarlos Canela apuntó que le da gracias a Dios por su relación con Oriana ya que le cuenta absolutamente todo.

«Oriana me cuenta cosas a mí que no le cuenta a Gaby y eso es un orgullo para mí. Yo digo que de los logros que he tenido en mi vida, el mayor logro mío es haberme ganado la confianza de mi hija y que me cuente las cosas de la manera que lo hace», acotó.