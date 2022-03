Jim Carrey arremetió contra Will Smith tras golpear a Chris Rock en los Oscars

El actor Jim Carrey criticó este martes, 29 de marzo, al presentador Chris Rock por no tomar acciones legales en contra de Will Smith, luego de que lo golpeara en medio de los premios Óscar.

En ese sentido, apuntó que de haber sido él hubiese demandado al recordado "Príncipe del Rap".

"Yo hubiera anunciado la mañana siguiente que demandaría a Will Smith por $200 millones porque ese video existirá por siempre. Ese insulto va a durar muchísimo tiempo", indicó Carrey.

Además, consideró que el actor debió ser arrestado. "Si quieres grita desde el público y muestra tu desagrado o di algo en Twitter; pero no tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara por algo que no te gusta".

A su juicio, el incidente en los Óscar "no se intensificó, surgió de la nada porque Will Smith tiene algo dentro de él que lo frustra".

Durante una entrevista ofrecida a CBS This Morning, Carrey rechazó la ovación que recibió Smith cuando ganó el premio al mejor actor por King Richard.

"Me asqueó la ovación de pie. Hollywood es simplemente una multitud de debiluchos y realmente sentí que esto es una señal muy clara de que ya no somos el club genial", expresó.

Por último, afirmó que no tiene nada en contra de Will Smith. Destacó que "ha hecho grandes cosas; pero ese no fue un buen momento. Echó una sombra sobre el momento brillante de todos", reseñó el medio Independent.

LAS DISCULPAS DE WILL SMITH

Will Smith pidió disculpas a la Academia de Hollywood y al humorista Chris Rock por darle una bofetada durante la gala de los Óscar.

"Mi comportamiento en los Óscar de anoche fue inaceptable e inexcusable", aseguró el actor en una publicación de Instagram. Además, destacó que la violencia es "venenosa" y "destructiva" en todas sus formas y admitió que los chistes a sus expensas "son parte de su trabajo".

"Pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué", añadió.