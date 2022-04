Jorge Villaveces, el ex de Yeilove, presentó a su nueva novia +FOTOS

A un año de su separación de YeiLove, el modelo venezolano, Jorge Villaveces está listo para el amor y confirmó su nueva relación en redes sociales.

Por medio de su cuenta personal, compartió con sus seguidores otros detalles de su relación, incluyendo el nombre de su conquista, la influencer Lizandra Lezcano.

Con ayuda de su mascota, un perrito apodado Simón, Villaveces develó el misterio y aseguró sentirse "como nunca antes".

LISTO PARA EL ROMANCE: JORGE VILLAVECES PRESENTÓ A SU NUEVA CONQUISTA

"Hola, soy Simón y estoy feliz porque no me tengo que esconder más", escribió en el cuadro de texto.

La publicación generó cientos de reacciones a los pocos minutos y fue bien recibida por sus fanáticos, quienes les desearon buena suerte a la pareja.

No obstante, algunos dejaron entrever la obviedad de la relación y cuestionaron al modelo por mantenerla oculta.

"¿Y por qué se escondía tanto?", "Viva por siempre el amor", "¿De qué te escondías? se ven hermosos", "De verdad no entiendo el misterio de no mostrarla por las redes" y "Solo tú lo tenías escondido, ya lo sabíamos", fueron parte de los comentarios destacados.

Poco después, Villaveces celebró los mensajes en su cuenta de Instagram y aseguró que espera pronto compartir otros aspectos de su vida personal.

"Se pasaron en serio, por eso gracias. Estoy haciendo un esfuerzo para hablar, siento dentro de mí un montón de cosas que todavía no he asimilado. Me siento increíble. Llegará el momento en el que me pueda expresar y les pueda contar tantas cosas por las que pasé", comentó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN FOTOS | CAMILO Y EVALUNA CONFIRMARON EL NACIMIENTO DE SU HIJA ÍNDIGO

Por su parte, Lezcano fue más abierta con la relación y aprovechó la ocasión para compartir un emotivo video en su perfil.

"¿Cuál es la mayor locura que has hecho por amor? Y te das cuenta que no te has enamorado nunca y que lo deseas, lo deseas mucho. Deseas tener una linda historia de amor, recordar esos increíbles momentos con una sonrisa en tu rostro, así también como de asombro al recordar ese día de locura. (No hay logro sin riesgo)".