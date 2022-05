Julián Gil rompió el silencio y compartió avances de su lucha contra el cáncer de piel +VIDEO

El actor Julián Gil dejó por un momento la polémica sobre la tutela de su hijo y confesó a sus fanáticos que se le diagnosticó cáncer de piel hace un año.

La estrella de televisión compartió avances del tratamiento, incluyendo las primeras imágenes de la cicatriz en su pecho. Destacó en una entrevista reciente que el diagnóstico temprano fue decisivo para su recuperación.

El argentino explicó que notó los primeros indicios de la afección en pleno rodaje de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, producida por Televisa.

JULIÁN GIL ROMPIÓ EL SILENCIO Y COMPARTIÓ AVANCES DE SU ENFERMEDAD

"Una de las chicas de maquillaje me comentó que había visto un huequito en el pelo. Voy con el doctor, quien me manda con una doctora dermatóloga oncóloga. Ella me dice 'lo que tienes es debido al Covid-19, ya que una de sus consecuencias es la alopecia. Pero puesto que estás aquí, déjame revisarte", inició.

Luego agregó: "Le dije, tengo en el pecho una ronchita, como un lunarcito que hace rato me pica y, a veces, me duele un poquito. Me hizo la biopsia y a los diez días me llamó para decirme que era cáncer y había que operarlo porque se podía regar", comentó.

Después de confirmarse el diagnóstico, Gil comenzó una dura batalla, pues el primer paso fue la operación, seguida de la cicatrización.

"Me operé, luego de eso la recuperación. Las instrucciones son que cada seis meses me tengo que estar checando cualquier tipo de lunarcito o de manchita que note rara en mi cuerpo", resaltó a People; no sin antes destacar que a pesar de las complicaciones se siente muy satisfecho con su situación actual.

A pesar que mantuvo en secreto su enfermedad por un año, el artista aseguró que decidió hacer pública la situación para aclarar los rumores sobre la cicatriz que le dejó la operación.