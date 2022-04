Karol G, Bad Bunny y María Becerra brillaron en los Latin American Music Awards +LISTA

La Nena Argentina, María Becerra, fue elegida como "Nuevo Artista del Año". mientras que Karol G y Bad Bunny fueron los más premiados de la noche en los Latin American Music Awards, llevados a cabo en el ULTRA Arena Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas.

Karol G fue la gran premiada con seis galardones, incluyendo Artista del Año, Artista Favorita Femenina y Artista Favorito Urbano; mientras que Bad Bunny se llevó cinco, entre los que incluyó también Artista Favorito Urbano.

Además se vivió un momento emotivo durante la ceremonia, cuando en el comienzo de la misma se realizó un pedido de NO a la guerra con la interpretación del tema creado para la ocasión, "Donde está el amor" (Where is the love?), de Black Eyed Peas.

También se hicieron presentes y tuvieron actuaciones destacadas Emilia, Prince Royce, Jesse & Joy, Gloria Trevi, Calibre 50 y uno de los principales nominados de la noche, Jhay Cortez, entre muchos otros.

Performance completa de “Te Espero” de Prince Royce y Maria Becerra en los #LatinAMAs pic.twitter.com/TuMijThBS5 — Maria Becerra Data (@BecerraData) April 22, 2022

GANADORES DE LOS LATIN AMAS

A continuación le presentamos todos los ganadores de los Latin AMAs 2022:

Artista del año: Karol G

Nuevo artista del año: María Becerra

Sencillo del año: "Dákiti", Bad Bunny y Jhay Cortez

Álbum del año: "KG0516", Karol G

Artista favorita: Karol G

Artista favorito: Bad Bunny

Dúo o grupo favorito: Aventura

Arista favorito de pop: Selena Gómez

Álbum favorito de pop: "Déja Vu", CNCO

Canción favorita de pop: "Pareja del Año", Sebastián Yatra y Myke Towers

Artista favorito de regional mexicano: Christian Nodal

Dúo o grupo favorito de regional mexicano: Grupo Firme

Álbum favorito de regional mexicano: "Ahora", Christian Nodal

Canción favorita regional mexicana: "Botella Tras Botella", Gera MX y Christian Nodal

Arista favorito de género urbano: Karol G

Álbum favorito de género urbano: "KG0516", Karol G

Canción favorita de género urbano: "Dákiti", Bad Bunny y Jhay Cortez

Artista favorito tropical: Romeo Santos

Álbum favorito tropical: "En Cuarentena", El Gran Combo de Puerto Rico

Canción favorita tropical: "Volví", Aventura y Bad Bunny

Artista favorito 'crossover': The Weeknd

Colaboración del año: "El Makinon", Karol G y Mariah Angeliq

Canción viral del año: "AM", Nio García, J Balvin y Bad Bunny

Gira del año: Enrique Iglesias y Ricky Martin

Vídeo favorito: "Girl From Rio", Anitta

Artista social favorito: Pabllo Vittar

Premio leyenda: Lupita D'Alessio

Evolución extraordinaria: Christian Nodal

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COLDPLAY PODRÍA INCLUIR A VENEZUELA Y OTROS CINCO PAÍSES LATINOAMERICANOS EN SU GIRA MUNDIAL