Kate Middleton reveló la razón por la que estuvo alejada durante los últimos meses: Tiene cáncer

Luego de varios meses de especulaciones, la princesa de Gales, Kate Middleton, anunció que tiene cáncer y ha estado recibiendo tratamiento para combatir la enfermedad.

«En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa», recordó Kate, de 42 años.

La esposa del príncipe William señaló que las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. En ese momento le recomendaron empezar con quimioterapia preventiva, la cual inició recientemente y está en sus primeras etapas de tratamiento.

“William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia”, acotó.

“Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”, añadió.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024