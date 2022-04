Kim Kardashian habló por primera vez de su polémica relación con Pete Davidson, 13 años menor que ella

La modelo Kim Kardashian habló por primera vez de su relación con el comediante Pete Davidson, la cual ha generado polémica debido a la diferencia de 13 años que le lleva la socialité al actor.

"Los espectadores del nuevo 'reality' verán cómo nos conocimos y quién contactó a quién, cómo sucedió todo y los detalles que quieren saber. Definitivamente estoy abierta a contarlo", dijo en una entrevista reciente con el medio Variety,

De igual forma la ex de Kanye West explicó si su nueva pareja aparecerá en el nuevo reality.

"No he grabado con él. Y no me opongo a ello, simplemente es que no es lo que él suele hacer. Pero si ha habido algún evento al que he ido y él estaba allí, no le ha dicho a las cámaras que se alejaran", dijo.

KIM KARDASHIAN Y SU EX

La estadounidense también aprovechó la oportunidad para hablar acerca de su pasada relación con West.

Por cierto, aclaró que el rapero aparecerá en los primeros capítulos porque grabó algunas escenas antes de que finalizaran su relación.

"Estar a la vista del público y tener conflictos no es fácil, pero sí creo que hay que manejarlo todo en privado. Jamás criticaría al padre de mis hijos en el 'show'", dijo.

"Y la realidad es que siempre seremos una familia. E incluso si hay momentos en los que no lo parece, hay muchos ratitos que son superpositivos. Creo que es importante que la gente vea que las cosas no son perfectas todo el tiempo, pero que pueden mejorar", añadió.